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BLOQUEIO

Alagamento interdita rodovia em Contagem, na Grande BH

Chuva forte causou o transbordamento do córrego que passa pela LMG-808 e impediu que motoristas passassem pelo local neste domingo (15/11)

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/11/2026 20:11 - atualizado em 15/11/2026 20:14

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Alagamento na LMG-808 causa transtornos aos motoristas
LMG-808 é interditada devido à alagamento na altura do Bairro Ouro Branco, em Contagem, na Grande BH crédito: Reprodução/Redes sociais

A chuva forte deste domingo causou transtornos para motoristas que passavam pela LMG-808, na altura do Bairro Ouro Branco, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O nível de água de um córrego da região subiu, causando transbordamento, e interditou a via nos dois sentidos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram alguns motoristas e motociclistas se arriscando.

Com o veículo coberto quase até a metade, um motociclista passa pelo local com as pernas “para cima”. Em outro momento, automóveis maiores, como vans e caminhonetes, passam com menos dificuldade.

Alagamento na LMG-808 causa transtornos aos motoristas
Carro se arrisca ao atravessar rodovia alagada em Contagem, na Grande BH Reprodução/Redes sociais

No entanto, o motorista de um carro do modelo sedã passa enquanto populares e motoristas que optaram por esperar a água baixar observam apreensivos.

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Para os condutores que buscaram esperar a água baixar, a via foi liberada apenas às 18h, o que ocasionou longas filas de carros.

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