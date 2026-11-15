Alagamento interdita rodovia em Contagem, na Grande BH
Chuva forte causou o transbordamento do córrego que passa pela LMG-808 e impediu que motoristas passassem pelo local neste domingo (15/11)
compartilhe
A chuva forte deste domingo causou transtornos para motoristas que passavam pela LMG-808, na altura do Bairro Ouro Branco, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
O nível de água de um córrego da região subiu, causando transbordamento, e interditou a via nos dois sentidos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram alguns motoristas e motociclistas se arriscando.
Com o veículo coberto quase até a metade, um motociclista passa pelo local com as pernas “para cima”. Em outro momento, automóveis maiores, como vans e caminhonetes, passam com menos dificuldade.
No entanto, o motorista de um carro do modelo sedã passa enquanto populares e motoristas que optaram por esperar a água baixar observam apreensivos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para os condutores que buscaram esperar a água baixar, a via foi liberada apenas às 18h, o que ocasionou longas filas de carros.