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ESTRAGOS DA CHUVA

BH: árvore de grande porte cai na Praça Tiradentes durante temporal

Defesa Civil registrou sete ocorrências durante a chuva de domingo (15/11); nesta segunda-feira (16/11), árvore caída bloqueou parte da Avenida Augusto de Lima

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/11/2026 09:02

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Temporal provoca sete ocorrências e derruba árvores na capital mineira
Temporal provoca sete ocorrências e derruba árvores na capital mineira crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

A chuva que atingiu Belo Horizonte na tarde desse domingo (15/11) provocou estragos. Entre os registros está o da queda de uma árvore de grande porte na Praça Tiradentes, no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Brasil, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul.

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Segundo a Defesa Civil, sete ocorrências relacionadas às chuvas foram registradas entre as 13h25 e as 15h35 de domingo.

Os chamados incluíram danos em edificações, destelhamentos provocados pelo vento, deslizamento de encosta e desabamento de muro.

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Árvore cai e obstrui avenida no Barro Preto

Na manhã desta segunda-feira (16/11), equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para realizar o corte de uma árvore caída na Avenida Augusto de Lima, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul da capital.

A árvore caiu sobre a via e obstruiu boa parte da pista, exigindo a atuação dos militares para a retirada dos galhos e do tronco.

Equipes da Polícia Militar (PM) e da BHTrans também estiveram no local para acompanhar a ocorrência.

Segundo as informações iniciais, ninguém ficou ferido, e não houve relatos de outros danos.

Defesa Civil registra sete ocorrências durante temporal

De acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil de Belo Horizonte, foram registrados sete chamados relacionados às chuvas durante a tarde de domingo.

Confira os tipos de ocorrência:

  • Danos em edificações: 3
  • Destelhamentos provocados por vendaval: 2
  • Deslizamento de encosta ou talude: 1
  • Desabamento de muro: 1

A Região Leste concentrou o maior número de ocorrências, com três registros. Na sequência, aparecem Pampulha, com dois, e Barreiro e Norte, com um chamado cada.

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Os dados correspondem aos atendimentos realizados pela Defesa Civil por meio do telefone 199, entre as 13h25 e as 15h35 de domingo.

Tópicos relacionados:

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