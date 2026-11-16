BH: árvore de grande porte cai na Praça Tiradentes durante temporal
Defesa Civil registrou sete ocorrências durante a chuva de domingo (15/11); nesta segunda-feira (16/11), árvore caída bloqueou parte da Avenida Augusto de Lima
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A chuva que atingiu Belo Horizonte na tarde desse domingo (15/11) provocou estragos. Entre os registros está o da queda de uma árvore de grande porte na Praça Tiradentes, no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Brasil, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul.
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Segundo a Defesa Civil, sete ocorrências relacionadas às chuvas foram registradas entre as 13h25 e as 15h35 de domingo.
Os chamados incluíram danos em edificações, destelhamentos provocados pelo vento, deslizamento de encosta e desabamento de muro.
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Árvore cai e obstrui avenida no Barro Preto
Na manhã desta segunda-feira (16/11), equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para realizar o corte de uma árvore caída na Avenida Augusto de Lima, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul da capital.
A árvore caiu sobre a via e obstruiu boa parte da pista, exigindo a atuação dos militares para a retirada dos galhos e do tronco.
Equipes da Polícia Militar (PM) e da BHTrans também estiveram no local para acompanhar a ocorrência.
Segundo as informações iniciais, ninguém ficou ferido, e não houve relatos de outros danos.
Defesa Civil registra sete ocorrências durante temporal
De acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil de Belo Horizonte, foram registrados sete chamados relacionados às chuvas durante a tarde de domingo.
Confira os tipos de ocorrência:
- Danos em edificações: 3
- Destelhamentos provocados por vendaval: 2
- Deslizamento de encosta ou talude: 1
- Desabamento de muro: 1
A Região Leste concentrou o maior número de ocorrências, com três registros. Na sequência, aparecem Pampulha, com dois, e Barreiro e Norte, com um chamado cada.
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Os dados correspondem aos atendimentos realizados pela Defesa Civil por meio do telefone 199, entre as 13h25 e as 15h35 de domingo.