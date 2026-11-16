Alerta de tempestade em Montes Claros surpreende moradores da Grande BH

Às 9h58 desta segunda-feira (16/11), moradores de Belo Horizonte e da Região Metropolitana foram surpreendidos por um alerta sonoro da Defesa Civil sobre o risco de tempestade em Montes Claros, no Norte de Minas.

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A notificação, que informava sobre a possibilidade de chuva moderada a forte, com risco de alagamentos e inundações, chamou a atenção de quem estava na capital mineira e rapidamente virou assunto nas redes sociais e até em conversas de trabalho.

O aviso indicava: “Alerta de Tempestade com chuva moderada a forte e acumulados significativos em Montes Claros/MG. Risco de alagamento e inundação. Proteja-se!”. A cidade fica a aproximadamente 425 quilômetros de Belo Horizonte.

A distância entre os municípios causou surpresa entre os moradores que receberam a mensagem sem estar na região atingida pela previsão. Nas redes sociais, alguns usuários compartilharam a experiência e questionaram o motivo de o aviso ter chegado a celulares de outras cidades.

“Eu recebendo de Ribeirão das Neves e moro e trabalho em BH”, comentou uma moradora. Outra pessoa reagiu à notificação dizendo que a Defesa Civil estaria tentando manter a população informada sobre as condições meteorológicas de todo o estado.

Houve também quem enxergasse uma utilidade diferente no recebimento da mensagem. “Bom que eu aviso meus parentes de lá”, escreveu uma usuária, em referência a familiares que vivem na região de Montes Claros.

Procurada pela reportagem, a Defesa Civil de Minas Gerais confirmou que houve uma falha pontual no sistema durante o envio do alerta de tempestade severa nesta segunda-feira. O órgão reforçou que a notificação era destinada exclusivamente ao município de Montes Claros.

Em nota, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) ressaltou que o episódio foi pontual e não compromete a importância nem a eficácia do serviço. Segundo o órgão, o sistema utiliza tecnologia moderna para informar antecipadamente a população sobre situações de risco, contribuindo para a prevenção de desastres e a proteção de vidas.

Como funcionam os alertas?

Os avisos da Defesa Civil são emitidos a partir do monitoramento de condições meteorológicas, hidrológicas e geológicas, com o objetivo de antecipar riscos e orientar a população.

O sistema Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia Cell Broadcast, que permite o envio de mensagens diretamente aos celulares conectados às redes móveis em determinada área. A notificação pode aparecer na tela do aparelho acompanhada de um sinal sonoro, mesmo sem cadastro prévio do usuário.

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A ferramenta utiliza a localização dos aparelhos para direcionar os avisos às áreas abrangidas pelo alerta. O serviço funciona em celulares compatíveis conectados às redes 4G ou 5G.