Como funcionam os alertas de desastres da Defesa Civil no seu celular

Uma mensagem com um alerta de chuva forte ou risco de deslizamento pode chegar ao seu celular em situações de perigo. O serviço, gratuito e coordenado pela Defesa Civil Nacional, tem o objetivo de salvar vidas ao avisar a população sobre ameaças iminentes. Atualmente, existem dois sistemas diferentes e complementares em operação no Brasil para realizar esses envios.

Sistema tradicional por SMS: cadastro necessário

O método mais consolidado é o sistema de alertas via SMS, que funciona através do número 40199. Para receber os avisos por este canal, o cidadão precisa se cadastrar ativamente, informando o CEP (Código de Endereçamento Postal) da região que deseja monitorar, como sua casa, trabalho ou a residência de familiares.

Como se cadastrar

O procedimento é simples, rápido e totalmente gratuito:

Envie uma mensagem de texto (SMS) para o número 40199 .

No corpo da mensagem, escreva apenas o CEP que deseja monitorar, sem pontos ou traços.

Você receberá uma confirmação de que o cadastro foi realizado com sucesso.

É possível cadastrar mais de um CEP no mesmo número de celular. Para isso, basta repetir o processo, enviando uma nova mensagem para cada CEP desejado. Para cancelar o serviço, envie a palavra "SAIR" e o CEP que deseja remover para o mesmo número 40199.

Novo sistema por localização (Cell Broadcast): sem cadastro

A tecnologia mais recente, chamada de "Defesa Civil Alerta", funciona por cell broadcast (transmissão celular). Diferente do SMS, este sistema não exige cadastro prévio. Quando um risco é identificado, a Defesa Civil aciona as operadoras para que enviem a mensagem a todos os celulares conectados às antenas daquela região específica.

Isso garante que moradores, visitantes ou pessoas em trânsito na área de perigo sejam informados. Este sistema ainda está em fase de implementação gradual no Brasil e não cobre todo o território nacional. Em casos de alertas de risco extremo, as mensagens enviadas por esta tecnologia podem chegar com um som alto e característico, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso, para garantir a máxima atenção.

Os dois sistemas são complementares. Por isso, mesmo com a implementação do novo alerta por localização, a Defesa Civil recomenda que a população realize o cadastro via SMS no número 40199 para garantir o recebimento das informações preventivas.

