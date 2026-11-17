As chuvas fortes dos últimos dias provocaram danos em vários pequenos municípios do Norte de Minas, que passaram a maior parte do ano em situação de emergência devido aos prejuízos causados pela seca. Um deles é Cristália, de 5.121 habitantes, onde a prefeitura decretou estado de emergência devido aos estragos decorrentes dos temporais.

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De acordo com a Defesa Civil Municipal, na segunda-feira, em menos de 12 horas foram registrados 130 milímetros de chuva na cidade

Uma barragem no Córrego da Vereda, na localidade de Fazenda Vereda, na zona rural de Cristália, rompeu parcialmente na tarde de segunda-feira (16/11). Não houve a necessidade da remoção de moradores abaixo do barramento. Porém, a comunidade do Jardim, que era abastecida pela barragem, ficou prejudicada. A localidade fica distante 3,5 quilômetros da sede urbana.

O coordenador da Defesa Civil de Cristália, Mailson Chaves, disse que a chuvarada provocou outros danos na zona rural do município, como rompimento de pontes, estragos em estradas vicinais e perda da produção agrícola.

Conforme informação da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), devido às chuvas intensas dos últimos dias, além de Cristália, já foi decretado de emergência nos municípios norte-mineiros de São Francisco, Josenópolis e Pintópolis.

São Francisco ainda sofre os efeitos de um temporal que castigou a área urbana do município na noite do dia 9 de novembro. Conforme o coordenador da Defesa Civil do município, Romenig Barbosa Martins, em menos de uma hora, foram registrados 72 milímetros de chuva na cidade. Várias ruas e casas foram inundadas nos bairros Sagrada Família, São José, Santo Antônio e Jardim Realito, além do Centro da cidade.

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