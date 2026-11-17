A Justiça de Minas Gerais decretou a prisão preventiva em flagrante de Eliane da Silva Soares, de 27 anos, suspeita de sequestrar um recém-nascido da maternidade da Santa Casa, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A decisão foi assinada nesta terça-feira (17/11) após a audiência de custódia. A prisão em flagrante ocorreu no domingo (15/11).

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Segundo a decisão da juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, Eliane foi autuada pelo crime previsto no artigo 237 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Ministério Público pediu a prisão preventiva durante a audiência.

O caso

De acordo com depoimentos de funcionárias do hospital, a mulher tentou entrar no 11º andar, onde fica localizado o setor de maternidade, mas foi barrada por falta de identificação. Horas depois, a suspeita foi vista dentro da ala, com ficha de atendimento, após passar pela triagem. Ela teria recusado a consulta, relatando que já se sentia melhor.

Pouco depois, a equipe do hospital viu a mulher entregar o recém-nascido a uma enfermeira, dizendo ter encontrado o bebê no 5º andar. Imagens do circuito de segurança, segundo uma das funcionárias, mostram a suspeita andando pelos corredores com a criança. A mãe e a acompanhante dormiam e só souberam do caso depois que a equipe médica recuperou o bebê.

Versão da acusada

Conforme o documento, em conversa com os policiais a mulher disse que tinha perdido uma gestação cerca de dois meses antes e que mentiu ao dizer que estava grávida para conseguir acesso à maternidade. Afirmou que queria criar a criança como se fosse sua e que a colocou em uma sacola de roupas e desceu pelas escadas. Ao ouvir pelo rádio de uma vigilante que era procurada, teria voltado ao 11º andar com o bebê.

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Fundamentação da decisão

A juíza considerou haver indícios de autoria e materialidade e afirmou que a ficha criminal aponta que a suspeita é primária. Mesmo assim, apontou a gravidade concreta da conduta, que demonstraria, "em tese", ousadia e premeditação, e decretou a preventiva para garantir a ordem pública.