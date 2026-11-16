Um homem de 33 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, na última sexta-feira (13/11). De acordo com uma investigação, ele teria praticado estelionato ao fazer compras pela internet com os dados bancários de outras pessoas. Os agentes também fizeram buscas em dois endereços ligados a ele, onde apreenderam diversos materiais de origem suspeita, como brinquedos, fechaduras eletrônicas, relógios, pares de tênis e fornos de micro-ondas.



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A PCMG abriu uma investigação após uma mulher relatar que estava recebendo mensagens e notificações referentes a compras que não havia feito. Entre os produtos adquiridos em nome dela, estavam bicicletas, instrumentos musicais e pneus.



Durante os trabalhos de apuração, os agentes identificaram que parte das mercadorias era encaminhada para um estabelecimento comercial na cidade, onde uma ex-funcionária havia solicitado o recebimento de encomendas em nome da vítima, alegando possuir vínculo familiar com ela. A denunciante, porém, negou conhecer a mulher ou ter autorizado o recebimento dos produtos.

Imagens de câmeras de vigilância analisadas pelos investigadores revelaram o suspeito retirando uma das mercadorias adquiridas em nome da vítima. As apurações indicaram, ainda, a utilização de um número de telefone associado ao homem para acompanhar pedidos e solicitar alterações nos endereços de entrega. Em uma das transações, uma bicicleta teria sido destinada à residência dele.

A PCMG também identificou outras pessoas cujos dados pessoais teriam sido utilizados indevidamente em compras eletrônicas. Os investigadores reuniram comprovantes fiscais, registros de pedidos e informações de empresas e transportadoras, além de imagens de videomonitoramento e depoimentos de vítimas e testemunhas.

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Com base nos elementos, a PCMG obteve, na Justiça, mandados de busca e apreensão e de prisão do suspeito. As medidas judiciais foram cumpridas por uma equipe da Delegacia Regional em Divinópolis, e o homem foi encaminhado ao sistema prisional.