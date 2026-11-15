MG: Homem descumpre medida protetiva e tenta expulsar mulher e filhos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante por descumprir uma medida protetiva de urgência neste sábado (14/11), às 18h30, na Avenida Dois, no Bairro Santa Paula, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Não houve apreensão de drogas, armas ou outros objetos ilícitos durante a ocorrência registrada pelas forças de segurança.

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O suspeito não queria se render à polícia e não foi divulgado se tinha histórico criminal.

A região onde o crime ocorreu fica no Bairro Santa Paula, uma área residencial de Governador Valadares situada nas proximidades de vias de acesso locais e áreas comerciais do entorno.

Como foi a ação policial?

A ação policial teve início quando equipes da Patrulha de Proteção à Mulher (RPPM) foram até a residência da vítima para dar início ao Protocolo de Terceira Resposta. O deslocamento ocorreu após a corporação receber informações de que uma determinação judicial de afastamento do lar estava sendo desrespeitada no endereço.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais ouviram o relato da mulher, que informou que o homem não havia saído da casa desde o momento em que foi notificado pela Justiça. Segundo a denúncia, além de permanecer no local, o suspeito insistia para que a vítima e seus três filhos menores de idade deixassem a residência.

A mulher afirmou aos militares que temia por sua integridade física e psicológica diante da postura do homem. Ela também destacou que não possuía outro lugar para morar com as crianças e que o suspeito demonstrava resistência contínua em obedecer à ordem judicial de afastamento.

“Diante da situação, a equipe da RPPM solicitou apoio de uma guarnição do Patrulhamento de Operações (POP), sendo realizada a prisão em flagrante do autor pelo crime de descumprimento de medida protetiva”, informou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

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Após a detenção, a vítima não pôde comparecer à delegacia para formalizar o depoimento presencialmente por não ter com quem deixar os três filhos menores. O homem foi levado para atendimento médico de praxe e, na sequência, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante.

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