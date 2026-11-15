Mulher simula gravidez e é presa ao sequestrar recém-nascido em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma jovem de 27 anos foi detida em flagrante durante a madrugada deste domingo (15/11), sob a suspeita de tentar levar um recém-nascido da Santa Casa de Belo Horizonte.

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O caso aconteceu por volta das 3h15 na instituição situada no bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital mineira.

Conforme o registro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher obteve acesso ao prédio alegando que estava grávida e sentindo dores. Ela chegou a passar por atendimento médico inicial, mas desapareceu da vista dos profissionais de saúde logo em seguida.

Mais tarde, a suspeita foi interceptada no 11º pavimento, setor onde funciona a maternidade, segurando o bebê no colo. Ao ser questionada durante a abordagem, ela declarou que havia achado a criança no quinto andar.

Aos militares, a mulher confessou ter simulado a gravidez para entrar no hospital, subir até a ala da maternidade e pegar o recém-nascido para fingir que deu a luz.

Ela justificou o ato dizendo ter sofrido um aborto há dois meses e afirmou que desejava ficar com a criança para preencher essa lacuna, com a intenção de criá-la como filha legítima.



Como a mulher queria tirar o bebê?

O boletim policial aponta que a detida chegou a esconder o bebê dentro de uma sacola com peças de roupa.

Contudo, enquanto descia pelos andares e transitava pelos corredores, escutou no rádio comunicador de um vigilante o alerta de que estava sendo procurada, decidindo retirar a criança da bolsa momentos antes de ser contida.

A mãe biológica do recém-nascido, de 18 anos, informou às autoridades que não presenciou a retirada do filho, tomando conhecimento do ocorrido apenas após ser avisada pelos funcionários da unidade hospitalar.

Autuada por subtração de menor de idade de quem detém a guarda, a suspeita foi levada junto com testemunhas para uma unidade policial.

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Em comunicado oficial, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esclareceu que a mulher deu entrada na delegacia de plantão para prestar depoimento por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital, acrescentando que novos detalhes serão divulgados após a conclusão dos trâmites de polícia judiciária.



Tentativa de sequestro na Santa Casa

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