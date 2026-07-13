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TENTATIVA DE SEQUESTRO

Técnica de enfermagem tenta roubar bebê em maternidade

Funcionária disse que levaria a bebê para exames, mas foi flagrada tentando deixar a maternidade com a recém-nascida escondida em uma bolsa

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/07/2026 12:22 - atualizado em 13/07/2026 12:22

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Técnica de enfermagem disse que levaria bebê para fazer exame, mas tentou deixar maternidade com ele em bolsa
Técnica de enfermagem disse que levaria bebê para fazer exame, mas tentou deixar maternidade com ele em bolsa crédito: Reprodução

A técnica de enfermagem Auricélia Rocha foi presa ao tentar levar uma recém-nascida escondida dentro de uma bolsa na Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina (PI). A tentativa de sequestro foi frustrada graças à desconfiança da tia da bebê, que seguiu a funcionária e conseguiu resgatar a criança antes que ela deixasse a unidade de saúde. 

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Auricélia trabalhava no local há pouco mais de dois anos. No dia da ocorrência, no entanto, ela estava de folga. Segundo a família, a técnica de enfermagem disse à mãe da recém-nascida, uma adolescente de 14 anos, que precisava levar a bebê para realizar exames de rotina, incluindo o teste do pezinho.

 

Enquanto a irmã aguardava notícias da filha, Daniela Beatriz, tia da recém-nascida, decidiu esperar do lado de fora da sala onde os supostos exames seriam realizados. Poucos minutos depois, ela percebeu que Auricélia deixou o local carregando apenas uma bolsa preta grande e entrou em um banheiro.

"Ela vai para o banheiro, eu já fico olhando aquela situação. Sinto que aquele negócio não está certo", contou em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo. Segundo Daniela, a técnica saiu do banheiro usando outra roupa, sem a touca e com um vestido diferente. Desconfiada, ela resolveu abordá-la antes que deixasse a maternidade.

Ao abrir a bolsa, encontrou a sobrinha escondida no interior. "Quando eu a puxo, a neném está lá. Eu questionei: 'Mulher, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo com essa menina nessa bolsa?'. Já tirei a neném e saí pedindo socorro", relembrou.

Leia Mais

Polícia investiga tentativa de sequestro

A Polícia Civil do Piauí trata o caso como tentativa de sequestro. Como o crime não foi comunicado a tempo para uma prisão em flagrante, a Justiça decretou a prisão preventiva da técnica de enfermagem.

Segundo a investigação, após a repercussão do caso, Auricélia foi internada por familiares em uma clínica psiquiátrica. Assim que ela recebeu alta, policiais cumpriram o mandado de prisão.

Durante as buscas na casa da suspeita, os investigadores encontraram um quarto preparado para receber um bebê, com berço, banheira, fraldas e roupas infantis. De acordo com a polícia, parentes acreditavam que ela estava grávida, embora nunca tivesse apresentado exames que comprovassem a gestação. Em depoimento, Auricélia optou por permanecer em silêncio.

A defesa dela informou que a técnica de enfermagem apresenta sintomas esquizofrênicos e faz uso de medicamentos psiquiátricos.

Apesar disso, o delegado responsável pelo caso afirmou que, até o momento, a investigação não identificou elementos que indicassem incapacidade mental suficiente para afastar a responsabilidade penal da suspeita. A polícia também acredita que ela agiu sozinha.

A direção da Maternidade Dona Evangelina Rosa lamentou o ocorrido e relatou que a unidade dispõe de sistemas de segurança, como reconhecimento facial, portas com controle de acesso e equipes treinadas para esse tipo de situação.

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O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI) suspendeu cautelarmente o registro profissional de Auricélia. Assim, ela fica impedida de exercer a profissão até a conclusão do processo ético instaurado pelo conselho.

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