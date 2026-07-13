Técnica de enfermagem tenta roubar bebê em maternidade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A técnica de enfermagem Auricélia Rocha foi presa ao tentar levar uma recém-nascida escondida dentro de uma bolsa na Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina (PI). A tentativa de sequestro foi frustrada graças à desconfiança da tia da bebê, que seguiu a funcionária e conseguiu resgatar a criança antes que ela deixasse a unidade de saúde.

Auricélia trabalhava no local há pouco mais de dois anos. No dia da ocorrência, no entanto, ela estava de folga. Segundo a família, a técnica de enfermagem disse à mãe da recém-nascida, uma adolescente de 14 anos, que precisava levar a bebê para realizar exames de rotina, incluindo o teste do pezinho.

URGENTE: Uma recém-nascida quase foi sequestrada dentro da maior maternidade de Teresina. A tentativa foi frustrada após a tia da bebê desconfiar da atitude de uma técnica de enfermagem.



Segundo a reportagem, a suspeita tentou sair da unidade com a criança escondida dentro de… — Vejo Os Realitys (@VejoosRealitys) July 13, 2026

Enquanto a irmã aguardava notícias da filha, Daniela Beatriz, tia da recém-nascida, decidiu esperar do lado de fora da sala onde os supostos exames seriam realizados. Poucos minutos depois, ela percebeu que Auricélia deixou o local carregando apenas uma bolsa preta grande e entrou em um banheiro.

"Ela vai para o banheiro, eu já fico olhando aquela situação. Sinto que aquele negócio não está certo", contou em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo. Segundo Daniela, a técnica saiu do banheiro usando outra roupa, sem a touca e com um vestido diferente. Desconfiada, ela resolveu abordá-la antes que deixasse a maternidade.

Ao abrir a bolsa, encontrou a sobrinha escondida no interior. "Quando eu a puxo, a neném está lá. Eu questionei: 'Mulher, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo com essa menina nessa bolsa?'. Já tirei a neném e saí pedindo socorro", relembrou.

Polícia investiga tentativa de sequestro

A Polícia Civil do Piauí trata o caso como tentativa de sequestro. Como o crime não foi comunicado a tempo para uma prisão em flagrante, a Justiça decretou a prisão preventiva da técnica de enfermagem.

Segundo a investigação, após a repercussão do caso, Auricélia foi internada por familiares em uma clínica psiquiátrica. Assim que ela recebeu alta, policiais cumpriram o mandado de prisão.

Durante as buscas na casa da suspeita, os investigadores encontraram um quarto preparado para receber um bebê, com berço, banheira, fraldas e roupas infantis. De acordo com a polícia, parentes acreditavam que ela estava grávida, embora nunca tivesse apresentado exames que comprovassem a gestação. Em depoimento, Auricélia optou por permanecer em silêncio.

A defesa dela informou que a técnica de enfermagem apresenta sintomas esquizofrênicos e faz uso de medicamentos psiquiátricos.

Apesar disso, o delegado responsável pelo caso afirmou que, até o momento, a investigação não identificou elementos que indicassem incapacidade mental suficiente para afastar a responsabilidade penal da suspeita. A polícia também acredita que ela agiu sozinha.

A direção da Maternidade Dona Evangelina Rosa lamentou o ocorrido e relatou que a unidade dispõe de sistemas de segurança, como reconhecimento facial, portas com controle de acesso e equipes treinadas para esse tipo de situação.

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O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI) suspendeu cautelarmente o registro profissional de Auricélia. Assim, ela fica impedida de exercer a profissão até a conclusão do processo ético instaurado pelo conselho.