Bebê menstrua com apenas sete dias de vida e assusta mãe; saiba o que é

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A analista de atendimento ao cliente Emilly Santiago Ferreira viralizou nas redes sociais ao contar o susto que passou com a filha, quando ela tinha apenas sete dias de vida. Enquanto trocava a fralda de Maya Helloise, ela encontrou uma pequena quantidade de sangue e temeu que a bebê estivesse com algum problema de saúde.

A recém-nascida havia recebido alta da maternidade apenas três dias antes quando a mãe percebeu a mancha avermelhada. "De início, achei que estaria vindo do cocô. Era gelatinosa e de cor vermelha, porém em pequena quantidade. Algo que dava para limpar apenas com cotonete", relembrou em entrevista à revista Crescer.

Ao observar melhor a situação, a família percebeu que o sangramento vinha da vagina da bebê. "Quando minha sogra foi trocá-la e percebeu que estava vindo da vagina, eu surtei. Fiquei em choque e pensei em levá-la ao médico imediatamente", afirmou.

Apesar do susto, a sogra de Emilly a tranquilizou ao explicar que já conhecia casos semelhantes. "Como ela é mais experiente e tem amizade com uma mulher da área da saúde, alertou que era normal e que, em alguns bebês, até sai leite do peito", contou.

Ainda insegura, Emilly pesquisou sobre o assunto e descobriu que o pequeno sangramento pode acontecer em recém-nascidas e costuma desaparecer em poucos dias. Como a filha não apresentava dor, febre ou qualquer outro sinal de desconforto, ela decidiu apenas acompanhar a evolução.

Duas semanas depois, durante a primeira consulta de rotina, a pediatra confirmou que o episódio era esperado. "A médica confirmou que realmente é normal. Acontece por conta dos hormônios da gravidez, que são passados para o bebê", explicou.

Segundo Emilly, a filha não precisou de medicamentos nem de qualquer tratamento, já que o sangramento cessou espontaneamente após três dias. Hoje, Maya Helloise está com cinco meses e se desenvolve normalmente.

"Está perfeitamente bem, uma bebê saudável, esperta e que está ansiosa para começar a introdução alimentar", afirmou a mãe.

Após entender o que havia acontecido, Emilly decidiu compartilhar sua experiência nas redes sociais para alertar outras famílias. O vídeo já ultrapassa 400 mil visualizações. Nos comentários, muitas mães disseram que desconheciam a possibilidade de uma recém-nascida apresentar esse tipo de sangramento. Outras relataram terem passado pela mesma situação.

"Imaginei que alcançaria algumas pessoas, mas não na proporção que tomou. Decidi postar o vídeo como informação e até para tranquilizar. Não sou especialista na área da saúde, então relatei minha experiência. Não levei minha filha imediatamente ao médico por ser algo natural, mas outras mães são extremamente livres para levar, caso aconteça. Fiquei feliz de receber diversos comentários de mães que passaram o mesmo", afirmou.

O que é a "mini menstruação" em recém-nascidas?

Embora assuste muitos pais, o pequeno sangramento vaginal em bebês recém-nascidas é considerado um fenômeno fisiológico e costuma ocorrer nos primeiros dias de vida. Durante a gestação, hormônios maternos, especialmente o estrogênio, atravessam a placenta e chegam ao organismo da bebê. Esses hormônios estimulam o endométrio, tecido que reveste o útero.

Após o nascimento, esse estímulo hormonal desaparece. Como consequência, uma pequena quantidade de sangue pode ser eliminada pela vagina, em um processo popularmente conhecido como "mini menstruação" ou pseudomenstruação neonatal. Em geral, o sangramento é discreto, dura um ou poucos dias e desaparece espontaneamente, sem necessidade de tratamento.

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No entanto, se o sangramento for intenso, persistir por vários dias, voltar a ocorrer ou vier acompanhado de febre, irritabilidade, secreção com mau cheiro ou outros sintomas, os pais devem procurar avaliação médica para descartar outras causas.