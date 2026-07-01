Casal argentino tenta ter filho no Paraguai e bebê nasce no Brasil

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal que mora na fronteira da Argentina com o Brasil, na região da tríplice fronteira, viu o filho que deveria ter nascido no Paraguai vir ao mundo no lado brasileiro da Ponte da Amizade.

O episódio aconteceu na noite dessa terça-feira (30/6) em Foz do Iguaçu (PR), separada da paraguaia Ciudad del Este pela ponte.

A família argentina - os nomes não foram divulgados - seguia para o Paraguai quando a gestante, aos oito meses de gravidez, passou mal na região da aduana brasileira, controlada pela Receita Federal.

O objetivo da família, segundo relatos feitos aos agentes do órgão federal, era chegar a Ciudad del Este para atendimento médico. O casal enfrentava dificuldades de acesso a serviços de saúde na Argentina e o objetivo era aguardar o parto no Paraguai, conforme a Receita.

Antes de chegar ao país vizinho, no entanto, a mulher entrou em trabalho de parto, o que fez o motorista buscar apoio na estrutura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) existente na fronteira.

Policiais, então, interromperam o tráfego de veículos para permitir o deslocamento para atendimento da gestante, que, no entanto, não teve tempo de chegar a um hospital. O parto foi feito na aduana mesmo, embaixo da cobertura do órgão na entrada do Brasil.

Segundo a Receita Federal, equipes dela, da PRF e da Força Nacional - que também atuam no combate ao contrabando e descaminho na ponte - prestaram os atendimentos à mulher, com suporte médico remoto do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ao chegar ao local, a equipe médica do Samu estabilizou mãe e filho e levou ambos para o hospital Costa Cavalcanti, na cidade paranaense. Os dois passam bem.

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Principal ligação entre o Brasil e o Paraguai, a ponte da Amizade recebe diariamente um fluxo de cem mil pessoas, que buscam o país vizinho para compras. É comum filas de mais de quatro horas para atravessar a ponte em veículos.