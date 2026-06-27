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Bebê recém-nascido é resgatado dos escombros dos terremotos na Venezuela

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AFP
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Repórter
27/06/2026 10:42

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Um bebê recém-nascido foi resgatado dos escombros de um prédio que desabou, 32 horas após dois terremotos devastarem uma cidade litorânea da Venezuela. Sua mãe também foi resgatada. 

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Um vídeo obtido pela AFP mostra equipes de resgate trabalhando sob holofotes em meio aos escombros, retirando o bebê sob aplausos na noite de sexta-feira em La Guaira, a cidade mais atingida, ao norte da capital Caracas. 

Eles o passam cuidadosamente, envolto em um cobertor, de uma pessoa para outra antes de limpá-lo delicadamente com lenços, como mostra o vídeo. 

Segundo o usuário que publicou as imagens nas redes sociais, o bebê tinha apenas 18 dias de vida e saiu ileso após ficar preso por 32 horas. 

A mãe da criança foi resgatada uma hora depois do bebê. 

Pelo menos 920 pessoas morreram em decorrência dos dois terremotos consecutivos de quarta-feira, de magnitudes de 7,2 e 7,5, e milhares ficaram feridas ou continuam desaparecidas.

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msp/mr/ad/aa

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