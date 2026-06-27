Bebê recém-nascido é resgatado dos escombros dos terremotos na Venezuela

Um bebê recém-nascido foi resgatado dos escombros de um prédio que desabou, 32 horas após dois terremotos devastarem uma cidade litorânea da Venezuela. Sua mãe também foi resgatada.

Um vídeo obtido pela AFP mostra equipes de resgate trabalhando sob holofotes em meio aos escombros, retirando o bebê sob aplausos na noite de sexta-feira em La Guaira, a cidade mais atingida, ao norte da capital Caracas.

Eles o passam cuidadosamente, envolto em um cobertor, de uma pessoa para outra antes de limpá-lo delicadamente com lenços, como mostra o vídeo.

Segundo o usuário que publicou as imagens nas redes sociais, o bebê tinha apenas 18 dias de vida e saiu ileso após ficar preso por 32 horas.

A mãe da criança foi resgatada uma hora depois do bebê.

Pelo menos 920 pessoas morreram em decorrência dos dois terremotos consecutivos de quarta-feira, de magnitudes de 7,2 e 7,5, e milhares ficaram feridas ou continuam desaparecidas.

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