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Sentidos do bebê ganham forma durante a gravidez

Médica explica os marcos do desenvolvimento do bebê ao longo da gestação e quando a mãe costuma perceber os primeiros chutes

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Repórter
29/05/2026 11:42

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Sentidos do bebê ganham forma durante a gravidez
Sentidos do bebê ganham forma durante a gravidez crédito: DINO

A maternidade no Brasil tem passado por mudanças importantes nas últimas décadas. Um exemplo disso é o aumento no número de mulheres que decidem ter filhos mais tarde. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a proporção de nascimentos de mães com 40 anos ou mais praticamente dobrou em 20 anos, passando de 2,1% em 2003 para 4,3% em 2023. A idade média com que as mulheres têm filhos também subiu, passando de 26,3 anos em 2000 para 28,1 em 2022.

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Esse adiamento da gestação costuma vir acompanhado de um maior nível de planejamento e busca por informação ao longo da gravidez. Nesse contexto, entender o desenvolvimento do bebê dentro do útero, principalmente quando começam os movimentos e como os sentidos se formam, torna-se um modo de acompanhar mais de perto cada etapa da gestação e fortalecer o vínculo ainda antes do nascimento.

De acordo com Nicole Ohira, médica da área de obstetrícia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, a gestação é marcada por transformações contínuas, muitas delas invisíveis, mas fundamentais para o desenvolvimento do bebê. 

“Ainda dentro do útero, o feto começa a desenvolver seus sentidos de forma progressiva, criando as bases para interações que acontecerão após o nascimento”, diz Nicole. Entender esses marcos ajuda a tornar a experiência da gravidez mais consciente e a fortalecer o vínculo entre mãe e bebê.

Como os sentidos do bebê se desenvolvem

Os sentidos não surgem todos ao mesmo tempo. Cada etapa da gestação traz avanços importantes na forma como o bebê percebe o ambiente dentro do útero. “O tato é o primeiro sentido a se desenvolver, e a audição vem depois”, destaca Nicole. Segundo a médica, os principais marcos incluem:

  • Até 12 semanas: começam as primeiras respostas ao toque, principalmente na região da boca;
  • Entre 16 e 20 semanas: o tato se torna mais desenvolvido e os movimentos passam a ser mais coordenados;
  • Entre 20 e 24 semanas: início da audição, com percepção dos sons internos do corpo da mãe;
  • Entre 24 e 28 semanas: o bebê passa a reagir a sons externos, ainda que de forma mais abafada;
  • Terceiro trimestre: os sentidos estão mais integrados, com respostas mais organizadas a estímulos como som, toque e até luz.


Quando o bebê começa a se mexer e quando a mãe sente

Os movimentos do bebê são um dos marcos mais esperados da gestação. No entanto, eles têm início muito antes de serem percebidos pela mãe. “O bebê começa a se movimentar bem cedo, por volta de 7 a 8 semanas, mas esses movimentos ainda são muito sutis e descoordenados”, explica a médica.

Segundo Nicole, a percepção desses movimentos varia de acordo com cada gestação, entre 18 e 20 semanas, em gestantes de primeira viagem, e entre 16 e 18 semanas em mulheres que já tiveram filhos. Com o passar do tempo, esses movimentos se tornam mais frequentes, intensos e perceptíveis.

O bebê consegue ouvir dentro da barriga?

Sim. A audição é um dos sentidos que se desenvolvem ainda durante a gestação e desempenha um papel importante no desenvolvimento do bebê. De acordo com Nicole, o feto consegue perceber diferentes tipos de sons, como os batimentos do coração da mãe, a voz materna e sons externos, embora de forma mais abafada.

A médica informa que o contato com estímulos sonoros “contribui para o desenvolvimento do sistema nervoso e pode favorecer o reconhecimento da voz da mãe após o nascimento”.

Estímulos que podem favorecer o desenvolvimento

Alguns hábitos simples podem contribuir para o desenvolvimento saudável do bebê e fortalecer o vínculo ainda durante a gestação. Entre eles, Nicole destaca:

1) Conversar com o bebê regularmente: esse contato frequente pode ajudar no desenvolvimento da audição e fortalecer o vínculo afetivo antes mesmo do nascimento.

2) Buscar uma gestação com menos estresse: níveis elevados de estresse podem impactar o organismo da gestante e, consequentemente, o ambiente intrauterino. Criar momentos de descanso, lazer e bem-estar contribui para uma gestação mais equilibrada.

3) Manter uma alimentação equilibrada: uma dieta variada e rica em nutrientes é essencial para o desenvolvimento adequado do bebê, além de ajudar a prevenir complicações durante a gestação.

4) Cuidar da qualidade do sono: o descanso adequado favorece a regulação hormonal e o bem-estar da gestante, fatores importantes para o desenvolvimento saudável do feto.

5) Realizar o pré-natal de forma adequada: o acompanhamento médico regular permite monitorar a evolução da gestação, identificar possíveis alterações precocemente e orientar a mãe em cada fase.

Quando é importante ficar atenta aos movimentos

Observar os movimentos do bebê é uma forma importante de acompanhar seu bem-estar, sobretudo nas fases mais avançadas da gestação. “O bebê deve se mexer todos os dias, principalmente no terceiro trimestre”, orienta Nicole. De acordo com a médica, uma forma prática de acompanhamento é observar se o bebê realiza cerca de 10 movimentos em até duas horas. Caso haja qualquer dúvida ou redução perceptível, a recomendação é buscar avaliação médica.

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Ao longo da gestação, cada movimento e cada resposta do bebê refletem etapas importantes do seu desenvolvimento. Compreender esses sinais ajuda a tornar esse período mais seguro e também mais significativo para a mãe.



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