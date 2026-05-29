Sentidos do bebê ganham forma durante a gravidez

A maternidade no Brasil tem passado por mudanças importantes nas últimas décadas. Um exemplo disso é o aumento no número de mulheres que decidem ter filhos mais tarde. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a proporção de nascimentos de mães com 40 anos ou mais praticamente dobrou em 20 anos, passando de 2,1% em 2003 para 4,3% em 2023. A idade média com que as mulheres têm filhos também subiu, passando de 26,3 anos em 2000 para 28,1 em 2022.

Esse adiamento da gestação costuma vir acompanhado de um maior nível de planejamento e busca por informação ao longo da gravidez. Nesse contexto, entender o desenvolvimento do bebê dentro do útero, principalmente quando começam os movimentos e como os sentidos se formam, torna-se um modo de acompanhar mais de perto cada etapa da gestação e fortalecer o vínculo ainda antes do nascimento.

De acordo com Nicole Ohira, médica da área de obstetrícia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, a gestação é marcada por transformações contínuas, muitas delas invisíveis, mas fundamentais para o desenvolvimento do bebê.

“Ainda dentro do útero, o feto começa a desenvolver seus sentidos de forma progressiva, criando as bases para interações que acontecerão após o nascimento”, diz Nicole. Entender esses marcos ajuda a tornar a experiência da gravidez mais consciente e a fortalecer o vínculo entre mãe e bebê.

Como os sentidos do bebê se desenvolvem

Os sentidos não surgem todos ao mesmo tempo. Cada etapa da gestação traz avanços importantes na forma como o bebê percebe o ambiente dentro do útero. “O tato é o primeiro sentido a se desenvolver, e a audição vem depois”, destaca Nicole. Segundo a médica, os principais marcos incluem:

Até 12 semanas: começam as primeiras respostas ao toque, principalmente na região da boca;

Entre 16 e 20 semanas: o tato se torna mais desenvolvido e os movimentos passam a ser mais coordenados;

Entre 20 e 24 semanas: início da audição, com percepção dos sons internos do corpo da mãe;

Entre 24 e 28 semanas: o bebê passa a reagir a sons externos, ainda que de forma mais abafada;

Terceiro trimestre: os sentidos estão mais integrados, com respostas mais organizadas a estímulos como som, toque e até luz.



Quando o bebê começa a se mexer e quando a mãe sente

Os movimentos do bebê são um dos marcos mais esperados da gestação. No entanto, eles têm início muito antes de serem percebidos pela mãe. “O bebê começa a se movimentar bem cedo, por volta de 7 a 8 semanas, mas esses movimentos ainda são muito sutis e descoordenados”, explica a médica.

Segundo Nicole, a percepção desses movimentos varia de acordo com cada gestação, entre 18 e 20 semanas, em gestantes de primeira viagem, e entre 16 e 18 semanas em mulheres que já tiveram filhos. Com o passar do tempo, esses movimentos se tornam mais frequentes, intensos e perceptíveis.

O bebê consegue ouvir dentro da barriga?

Sim. A audição é um dos sentidos que se desenvolvem ainda durante a gestação e desempenha um papel importante no desenvolvimento do bebê. De acordo com Nicole, o feto consegue perceber diferentes tipos de sons, como os batimentos do coração da mãe, a voz materna e sons externos, embora de forma mais abafada.

A médica informa que o contato com estímulos sonoros “contribui para o desenvolvimento do sistema nervoso e pode favorecer o reconhecimento da voz da mãe após o nascimento”.

Estímulos que podem favorecer o desenvolvimento

Alguns hábitos simples podem contribuir para o desenvolvimento saudável do bebê e fortalecer o vínculo ainda durante a gestação. Entre eles, Nicole destaca:

1) Conversar com o bebê regularmente: esse contato frequente pode ajudar no desenvolvimento da audição e fortalecer o vínculo afetivo antes mesmo do nascimento.

2) Buscar uma gestação com menos estresse: níveis elevados de estresse podem impactar o organismo da gestante e, consequentemente, o ambiente intrauterino. Criar momentos de descanso, lazer e bem-estar contribui para uma gestação mais equilibrada.

3) Manter uma alimentação equilibrada: uma dieta variada e rica em nutrientes é essencial para o desenvolvimento adequado do bebê, além de ajudar a prevenir complicações durante a gestação.

4) Cuidar da qualidade do sono: o descanso adequado favorece a regulação hormonal e o bem-estar da gestante, fatores importantes para o desenvolvimento saudável do feto.

5) Realizar o pré-natal de forma adequada: o acompanhamento médico regular permite monitorar a evolução da gestação, identificar possíveis alterações precocemente e orientar a mãe em cada fase.

Quando é importante ficar atenta aos movimentos

Observar os movimentos do bebê é uma forma importante de acompanhar seu bem-estar, sobretudo nas fases mais avançadas da gestação. “O bebê deve se mexer todos os dias, principalmente no terceiro trimestre”, orienta Nicole. De acordo com a médica, uma forma prática de acompanhamento é observar se o bebê realiza cerca de 10 movimentos em até duas horas. Caso haja qualquer dúvida ou redução perceptível, a recomendação é buscar avaliação médica.

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Ao longo da gestação, cada movimento e cada resposta do bebê refletem etapas importantes do seu desenvolvimento. Compreender esses sinais ajuda a tornar esse período mais seguro e também mais significativo para a mãe.