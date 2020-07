Bebê nasce junto com um DIU e surpreende o obstetra

De acordo com o jornal Daily Mirror, o obstetra que atuou no parto achou a cena curiosa e resolvou registrar o momento. O profissional relatou à imprensa que o bebê e o DIU saíram ao mesmo tempo, mas separados. Logo depois, o recém-nascido segurou o dispositivo. O parto ocorreu no dia 30 junho e viralizou após ser publicado em uma rede social.

A mãe, de 34 anos, informou à imprensa local que usava o método contraceptivo há dois anos, mas que percebeu que não estava funcionando ao descobrir que estava grávida. O obstetra acredita que o DIU tenha se movimentado no organismo e ocasionado a gravidez.

O bebê nasceu com 3,2 kg e continua em observação no hospital. O perfil da maternidade publicou fotos do parto no Facebook, veja neste link