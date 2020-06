Três pessoas são presas no Irã por tráfico de bebês no Instagram

A polícia iraniana prendeu três pessoas suspeitas de querer vender bebês através da rede social Instagram, informou nesta quarta-feira a agência de notícias Isna.

"Três pessoas que queriam vender dois bebês foram detidas", disse o chefe da polícia de Teerã, Hossein Rahimi, segundo a agência.

Um dos bebês tinha 20 dias e o outro dois meses, informou.

A polícia havia sido alertada por "publicidade para vender bebês no Instagram". Entre 10 e 15 contas haviam compartilhado as fotos na rede social.

Os traficantes pagariam entre 50 e 100 milhões de riais (US$ 250 a US$ 500) por cada bebê e tentariam transferi-los pelo equivalente a US$ 2.000 a US$ 2.500, disse Rahimi.

Os bebês foram entregues a serviços sociais.