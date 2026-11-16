Suspeita de tentar sequestrar bebê em BH é presa e aguarda audiência
Jovem de 27 anos foi presa em flagrante e encaminhada ao sistema prisional; ela foi encontrada com um recém-nascido no colo dentro da maternidade
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A mulher de 27 anos suspeita de tentar sequestrar um recém-nascido da Santa Casa de Belo Horizonte foi encaminhada ao sistema prisional e aguarda audiência de custódia. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na manhã desta segunda-feira (16/11).
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Segundo a corporação, a suspeita foi presa em flagrante pelo crime previsto no artigo 249 do Código Penal, que trata da subtração de incapazes.
Inicialmente, a Polícia Civil havia informado que a mulher foi conduzida à delegacia de plantão e seria ouvida por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital.
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Com a atualização desta segunda-feira, a corporação confirmou o encaminhamento da suspeita ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Relembre o caso
A mulher foi detida na madrugada desse domingo (15/11), suspeita de tentar levar um recém-nascido da Santa Casa de Belo Horizonte, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital mineira.
Segundo o registro da Polícia Militar (PMMG), o caso aconteceu pouco depois das 3h. Conforme o boletim de ocorrências da PMMG, a mulher obteve acesso ao prédio alegando que estava grávida e sentindo dores. Ela chegou a passar por atendimento médico inicial, mas desapareceu logo em seguida.
Mais tarde, a suspeita foi interceptada no 11º pavimento, setor onde funciona a maternidade, segurando o bebê no colo. Ao ser questionada durante a abordagem, ela declarou que havia achado a criança no quinto andar.
Aos militares, a mulher confessou ter simulado a gravidez para entrar no hospital, subir até a ala da maternidade e pegar o recém-nascido para fingir que deu à luz.
Ela justificou o ato dizendo ter sofrido um aborto há dois meses e afirmou que desejava ficar com a criança para preencher essa lacuna, com a intenção de criá-la como filha legítima.
Como a mulher queria tirar o bebê?
O boletim policial aponta que a detida chegou a esconder o bebê dentro de uma sacola com peças de roupa.
Porém, enquanto descia pelos andares e transitava pelos corredores, escutou no rádio comunicador de um vigilante o alerta de que estava sendo procurada, decidindo retirar a criança da bolsa momentos antes de ser contida.
A mãe biológica do recém-nascido, de 18 anos, informou às autoridades que não presenciou a retirada do filho, tomando conhecimento do ocorrido apenas após ser avisada pelos funcionários da unidade hospitalar.
Autuada por subtração de menor de idade de quem detém a guarda, a suspeita foi levada junto com testemunhas para uma unidade policial.
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A Santa Casa de BH foi procurada pela reportagem, que aguarda retorno.
Tentativa de sequestro na Santa Casa
- Acesso ao hospital: suspeita de 27 anos entrou na unidade pouco depois das 3h alegando estar grávida e sentir dores
- Desaparecimento na triagem: após receber o primeiro atendimento médico, deixou o setor sem ser vista pelos profissionais
- Abordagem na maternidade: mulher foi localizada no 11º andar com o bebê no colo e alegou tê-lo encontrado no quinto pavimento
- Ocultação frustrada: detida colocou o recém-nascido em uma sacola com roupas, mas o retirou ao ouvir o alerta no rádio de um vigilante
- Confissão e prisão: autora admitiu ter forjado a gestação após sofrer um aborto há dois meses e foi autuada em flagrante na delegacia de plantão
Cuidados e medidas de segurança em maternidades
- Identificação rigorosa: conferência constante das pulseiras codificadas da mãe e do recém-nascido pela equipe assistencial
- Atenção aos visitantes: verificação de crachás e autorização de entrada antes de permitir o acesso aos quartos ou berçários
- Comunicação imediata: aviso rápido à enfermagem e à segurança patrimonial diante de qualquer ausência ou movimentação atípica nos corredores
- Controle de circulação: monitoramento por câmeras e vigilância nos elevadores e escadas de acesso aos andares de internação