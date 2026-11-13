Polícia prende suspeitos de sequestrar homem e mantê-lo refém em BH

Dois suspeitos de sequestrar e manter um homem de 52 anos em cárcere privado foram presos pela Polícia Militar (PMMG) na madrugada desta sexta-feira (13/11), no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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A vítima havia sido feita refém em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, na tarde dessa quinta-feira (12/11), e foi levada para a capital após os suspeitos tentarem sacar dinheiro de sua conta bancária.

Segundo informações iniciais da PMMG, os suspeitos não conseguiram realizar o saque e seguiram para BH com o homem. Na Rua Ministro Vilas Boas, no Mangabeiras, a vítima foi amarrada e deixada dentro de um carro. A intenção dos envolvidos era esperar o amanhecer para tentar retirar o dinheiro novamente.

Durante patrulhamento pela região, militares do 22º Batalhão da polícia identificaram um veículo parado em atitude suspeita. Ao verificar o automóvel, encontraram o homem amarrado no interior e fizeram o resgate.

Os suspeitos estavam em outro veículo, estacionado logo atrás. Ao perceber a presença dos policiais, tentaram fugir e jogaram o carro contra os militares. Na sequência, abandonaram o automóvel duas ruas abaixo e entraram em um lote vago, onde foram localizados e presos.

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A ocorrência foi encaminhada para a sede da 127ª Companhia da PM, no Bairro Serra, também na Região Centro-Sul da capital.