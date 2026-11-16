O governo de Minas nomeou 267 novos policiais para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Os atos, assinados pelo governador Mateus Simões, foram publicados no Diário Oficial do Estado no último sábado (14/11).

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Do total de nomeações, 56 são para o cargo de delegado, 26 para médico-legista e 185 para investigador. Os cargos contemplam aprovados nos concursos públicos regidos pelos editais nº 01/2024, nº 02/2024 e nº 04/2024, realizados pela Academia de Polícia Civil (Acadepol).

“A medida representa um importante reforço para a estrutura da Polícia Civil, com o ingresso de profissionais em três carreiras fundamentais para o trabalho de polícia judiciária e de polícia técnico-científica”, disse o governo de Minas em comunicado nesta segunda-feira (16/11).

Com a publicação dos atos de nomeação, os candidatos seguem para os procedimentos administrativos necessários à posse. Na sequência, os novos policiais iniciarão o Curso de Formação Técnico-Profissional na Acadepol, etapa destinada à preparação para o exercício das atividades policiais, com conteúdos teóricos e práticos relacionados com as atribuições de cada carreira.

A expectativa é de que os aprovados no concurso para perito criminal também sejam nomeados nos próximos dias.

Entenda as funções de cada cargo

Os delegados de polícia são responsáveis por presidir investigações criminais, coordenar inquéritos policiais e conduzir os procedimentos jurídicos necessários à apuração de infrações penais. Também podem representar à Justiça por medidas cautelares, como prisões e mandados de busca e apreensão.

Os investigadores atuam diretamente no trabalho investigativo, cumprindo mandados e determinações policiais, além de reunir, analisar e processar informações e elementos que possam colaborar para o esclarecimento de crimes.

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Já os médicos-legistas realizam exames periciais em pessoas vivas ou mortas, contribuindo para a identificação da causa da morte e da natureza de lesões, entre outras análises médico-legais que subsidiam as investigações.