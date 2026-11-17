Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 21 anos foi preso suspeito de participação no assassinato de um casal em um sítio na zona rural de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. O jovem é investigado pelo duplo homicídio de Paulo Eduardo Correia, de 61 anos, e Fabiane Beatriz de Paula, de 47, mortos a tiros na noite de sexta-feira (13/11).

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Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o preso não é o mesmo homem que foi ouvido e liberado na segunda-feira (16/11). A corporação, no entanto, não informou se esse outro suspeito continua sendo investigado.

Casal foi morto a tiros



O crime ocorreu na propriedade do casal, no Bairro Barreiro, na região do Recanto da Gineta. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por volta das 22h, um morador de 46 anos acionou a corporação pelo 190. Ele contou aos policiais que foi procurado por outro vizinho, de 49 anos, que disse ter ouvido disparos vindos do sítio das vítimas por volta das 20h.

Ao chegar ao imóvel, o morador encontrou Fabiane caída no chão da sala, com ferimentos na cabeça. Paulo Eduardo foi encontrado na caçamba de sua caminhonete Fiat Toro, na área externa da propriedade. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e confirmou as mortes.

De acordo com o registro policial, Fabiane foi atingida por dois tiros na cabeça, e Paulo Eduardo, por um tiro na mesma região.

Gravações mostram abordagem



Para tentar impedir o registro da invasão, os criminosos cortaram os cabos de internet e arrancaram três câmeras de segurança da propriedade. Ainda assim, parte das imagens ficou armazenada no sistema, e os familiares das vítimas conseguiram recuperá-las. As gravações mostram dois homens entrando no sítio e conversando com o casal antes dos disparos.

Durante a abordagem, Paulo Eduardo chega a dizer: “Senhor Jesus, nas suas mãos me entrego”. Em seguida, os suspeitos atiram contra as vítimas. As imagens não mostram o caminho feito pelos homens depois que deixaram o imóvel.

Objetos foram separados



O interior da casa também foi encontrado revirado, com objetos espalhados pelos cômodos. Uma televisão, um botijão de gás, uma roçadeira e extensões elétricas chegaram a ser separados pelos criminosos, mas foram deixados para trás.

Os suspeitos fugiram levando apenas os celulares do casal e a chave da caminhonete. A movimentação dentro da casa e a separação dos objetos reforçaram a hipótese inicial da polícia de latrocínio, o roubo seguido de morte.

A Polícia Civil continua apurando as circunstâncias do duplo homicídio, a motivação e a possível participação de outras pessoas no crime.

Quem eram as vítimas



Aos policiais militares, os filhos de Paulo Eduardo e Fabiane, que moram na Região Metropolitana de Belo Horizonte, contaram que os pais promoviam cultos evangélicos no sítio. Segundo eles, os encontros eram frequentados por pessoas com passagem pela polícia, incluindo algumas monitoradas por tornozeleira eletrônica. Os filhos, no entanto, não souberam informar os nomes dessas pessoas.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria