A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu 30 pessoas na Operação Última Entrega, deflagrada na manhã desta terça-feira (17/11) contra uma organização criminosa suspeita de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Foram expedidos 65 mandados judiciais, sendo 38 de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão.

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A operação foi realizada em Uberaba, Conceição das Alagoas, Sacramento e Campo Belo, no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas. A ação mobilizou 115 policiais civis das delegacias regionais de Uberaba, Araxá e Frutal, com 35 viaturas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram há um ano e meio. Há um ano, dois suspeitos foram presos quando voltavam de Campo Belo com R$ 100 mil em dinheiro, que, segundo a polícia, eram fruto da venda de drogas na cidade

De acordo com o delegado Leonardo Cavalcanti, responsável pelas investigações, na casa de um dos suspeitos foram encontradas drogas como maconha, crack, cocaína e lança-perfume, além de aparelhos eletrônicos e anotações. A partir da análise desse material, os investigadores mapearam a estrutura e a divisão de funções da organização criminosa.

Foram identificados os responsáveis pela venda e pelo fornecimento das drogas, as pessoas encarregadas das entregas e as que armazenavam os entorpecentes para o grupo.

Durante a operação, foram apreendidos cerca de três quilos de maconha, celulares, balanças de precisão, uma faca com resquícios de drogas e outros equipamentos eletrônicos.

Lavagem de dinheiro



Além do tráfico de drogas, a investigação busca atingir o patrimônio dos integrantes da organização criminosa. Segundo o delegado Cézar Felipe Colombari, a Polícia Civil pretende identificar todos os bens ligados aos investigados para descapitalizar o grupo.

O delegado destacou que a investigação contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de Uberaba, tanto na apuração inicial quanto no cumprimento dos mandados.

Ainda conforme Colombari, a organização criminosa tem ramificações no Sul de Minas e pode ter conexões no estado de São Paulo.

Novos desdobramentos



Além dos 30 presos, outras oito pessoas são procuradas pela Polícia Civil. Segundo Leonardo Cavalcanti, as equipes continuam nas ruas para localizar os suspeitos e cumprir os mandados de prisão restantes.

O material apreendido será analisado pelos investigadores, que também devem interrogar os presos. Segundo a Polícia Civil, a operação pode ter novos desdobramentos a partir das informações obtidas nessa etapa.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria