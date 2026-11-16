MG: Carreta com mais de 300 cigarros eletrônicos é apreendida em rodovia
Produtos contrabandeados foram descobertos pela Polícia Rodoviária Federal durante abordagem na BR-251
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Uma carga ilegal, composta por 302 dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), popularmente conhecidos como cigarros eletrônicos, foi no Km 318 da BR-251, em Salinas, no Norte de Minas, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrigada desta segunda-feira (16/11). Os produtos contrabandeados foram descobertos em uma carreta Volvo, durante uma ronda.
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Ao abordarem o veículo, os policiais consultaram o sistema eletrônico e constataram que o motorista, um homem de 35 anos, tinha mandado de prisão civil em aberto. O documento foi expedido pela Justiça do Ceará, por falta de pagamento de pensão alimentícia.
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Os agentes, então, iniciaram uma busca no veículo e encontraram os cigarros eletrônicos acomodados em seis caixas, sem a devida documentação fiscal. O motorista informou que comprou os produtos em São Paulo (SP), por R$ 5.200, e planejava revendê-los em Juazeiro do Norte (CE).
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O condutor da carreta foi preso pelo mandado em aberto e ainda responderá pelo crime de contrabando (Art. 334 do Código Penal). Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Montes Claros, também no Norte de Minas. A mercadoria foi apreendida, e o veículo, recolhido ao pátio credenciado.