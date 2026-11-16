Uma carga ilegal, composta por 302 dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), popularmente conhecidos como cigarros eletrônicos, foi no Km 318 da BR-251, em Salinas, no Norte de Minas, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrigada desta segunda-feira (16/11). Os produtos contrabandeados foram descobertos em uma carreta Volvo, durante uma ronda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao abordarem o veículo, os policiais consultaram o sistema eletrônico e constataram que o motorista, um homem de 35 anos, tinha mandado de prisão civil em aberto. O documento foi expedido pela Justiça do Ceará, por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Os agentes, então, iniciaram uma busca no veículo e encontraram os cigarros eletrônicos acomodados em seis caixas, sem a devida documentação fiscal. O motorista informou que comprou os produtos em São Paulo (SP), por R$ 5.200, e planejava revendê-los em Juazeiro do Norte (CE).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O condutor da carreta foi preso pelo mandado em aberto e ainda responderá pelo crime de contrabando (Art. 334 do Código Penal). Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Montes Claros, também no Norte de Minas. A mercadoria foi apreendida, e o veículo, recolhido ao pátio credenciado.