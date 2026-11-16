Venezuelano é detido com 1,5 kg de haxixe e skunk preso ao corpo em MG
Passageiro foi abordado durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal; ônibus fazia a linha entre Campo Grande e Brasília
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Um venezuelano de 18 anos foi detido com 1,5 kg de haxixe e skunk, preso ao corpo dele, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesse domingo (15/11), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.
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Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 15h30, na Unidade Operacional da cidade, durante uma fiscalização em um ônibus que fazia a linha entre Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Brasília, no Distrito Federal.
Durante a entrevista com os passageiros, os policiais perceberam que um homem apresentava bastante nervosismo.
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Diante da suspeita, os agentes aprofundaram a abordagem e encontraram as drogas, escondidas junto ao corpo do venezuelano.
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O homem foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Uberaba.
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A PRF não informou a idade do passageiro, a origem dos entorpecentes e o destino da droga.