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TRÁFICO DE DROGAS

Venezuelano é detido com 1,5 kg de haxixe e skunk preso ao corpo em MG

Passageiro foi abordado durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal; ônibus fazia a linha entre Campo Grande e Brasília

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/11/2026 06:52 - atualizado em 16/11/2026 07:58

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Passageiro escondia 1,5 kg de drogas presas ao corpo em ônibus
Passageiro escondia 1,5 kg de drogas, apreendido pela polícia crédito: PRF/Reprodução

Um venezuelano de 18 anos foi detido com 1,5 kg de haxixe e skunk, preso ao corpo dele, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesse domingo (15/11), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

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Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 15h30, na Unidade Operacional da cidade, durante uma fiscalização em um ônibus que fazia a linha entre Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Brasília, no Distrito Federal.

Durante a entrevista com os passageiros, os policiais perceberam que um homem apresentava bastante nervosismo.

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Diante da suspeita, os agentes aprofundaram a abordagem e encontraram as drogas, escondidas junto ao corpo do venezuelano.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Uberaba.

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A PRF não informou a idade do passageiro, a origem dos entorpecentes e o destino da droga.

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