Solavancos nas estradas, na economia e na segurança

Um dos grandes gargalos da infraestrutura no país, a má conservação de grande parte das rodovias afeta fortemente Minas Gerais. É o que evidencia a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). O estudo avaliou 15.599 quilômetros de rodovias no estado, o equivalente a 13,6% do total pesquisado no Brasil e identificou 139 pontos críticos no território mineiro. Para recuperar os trechos danificados no estado, seriam necessários investimentos de R$ 17,9 bilhões.

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Minas Gerais tem a maior malha rodoviária federal do país, com 9,2 mil quilômetros. A precariedade das estradas preocupa os empresários, pois impacta diretamente os custos operacionais e reduz a competitividade dos negócios, elevando o preço final dos produtos ao consumidor. Por outro lado, especialistas alertam que a fragilidade no estado geral e as falhas no pavimento, sinalização e geometria trazem consequências para os motoristas e para a população, elevando a insegurança e aumentando os acidentes com mortes e feridos.

Conforme a Pesquisa CNT de Rodovias, na avaliação do estado geral, 37,9% das rodovias mineiras foram classificadas como ótimas (6,7%) ou boas (31,2%). O índice é inferior ao registrado na malha rodoviária nacional, que teve 41,1% de sua extensão enquadrada nessas duas categorias. Em todo o país, de 114.907 quilômetros de rodovias pavimentadas, 58,9% (67.692km) ainda apresentam algum tipo de deficiência, sendo necessários R$ 105,93 bilhões em investimentos para a recuperação das vias.

Segundo o levantamento, 62,1% dos trechos rodoviários mineiros foram considerados regulares (36,2%), ruins (21,9%) ou péssimos (4%). As pistas simples predominam em 87,9% das rodovias de Minas Gerais. A falta de acostamento foi identificada em 55,2% dos trechos avaliados. Além disso, 30% dos trechos com curvas perigosas não têm sinalização.

Em relação ao pavimento das rodovias mineiras, 39,5% da extensão avaliada foi classificada como ótima ou boa (25,0% e 14,5%, respectivamente). Outros 60,5% foram considerados regulares, ruins ou péssimos (28,9%, 27,8% e 3,8%, respectivamente). Em 0,3% dos trechos, o pavimento está totalmente destruído.

As condições do pavimento no estado aumentam em 36,2% os custos operacionais do transporte. “Isso se reflete na competitividade do Brasil e no preço dos produtos”, observa a CNT. O levantamento também aponta que os acidentes ocorridos em Minas Gerais em 2025 geraram um prejuízo de aproximadamente R$ 2,29 bilhões.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg), Antonio Luis da Silva Junior, lembra que o estudo da CNT demonstra que Minas Gerais apresenta uma proporção maior de trechos avaliados como ruins em comparação com a média nacional e a pior condição entre os estados da Região Sudeste. “Dados da pesquisa indicam que Minas Gerais apresenta o menor percentual de rodovias em estado ótimo(6,7%) e o maior percentual em estado ruim (21,9%) e péssimo (4,0%) entre os estados da Região Sudeste”, observa Silva Junior.

Ele salienta que cerca de 65% de tudo que é consumido no Brasil passa pelo transporte rodoviário, e se excluirmos o transporte de minério e de grãos, normalmente destinados à exportação, esse número deve superar os 80%. Nesse contexto, “a precariedade das estradas impacta diretamente nos custos operacionais dos transportes, reduz a competitividade e compromete a produtividade”, pontua o presidente do Sectemg.

Além disso, salienta, a partir do diagnóstico da CNT “estima-se que as condições inadequadas do pavimento elevam, em média, em 31,8% os custos operacionais do transporte, em comparação com rodovias em boas condições”. O levantamento também estima um consumo excedente de aproximadamente 1,02 bilhão de litros de óleo diesel, com gasto adicional de R$ 6,2 bilhões, cita. “Tudo isso reflete nos preços, que são pagos pelos consumidores”, conclui o presidente do Setcemg.

TRAÇADO DE ALTO RISCO

“O quadro das rodovias mineiras é preocupante. Em alguns pontos, Minas está pior que a média nacional”, afirmou o professor Narciso Ferreira Santos Neto, doutor em Engenharia de Trânsito, do Observatório de Trânsito de Minas Gerais e do Programa de Pós-Graduaçao em Desenvolvimento Social (PPGDS) da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), após analisar os dados da Pesquisa CNT de Rodovias

“A pesquisa da CNT indica que 62,1% da extensão avaliada no estado está em condição regular, ruim ou péssima, contra 58,9% no Brasil. Apenas 37,9% recebem avaliação ótima ou boa. No pavimento, 60,5% estão nessa faixa, acima dos 57,2% nacionais, e 0,3% da extensão já está com o revestimento totalmente destruído”, relata Santos Neto.

“A precariedade das estradas impacta diretamente nos custos operacionais dos transportes, reduz a competitividade e compromete a produtividade” Antonio Luis da Silva Junior, Presidente do Sectemg



Os indicadores de superfície, porém, não contam toda a história. “O ponto mais crítico é a geometria da via, isto é, o traçado. Cerca de 70% dos trechos mineiros avaliados estão em condição regular ou pior nesse quesito, e 55,2% não têm acostamento”, observa o especialista.

Além disso, assinala, 87,9% da malha rodoviária mineira é de pista simples, em que os dois sentidos de tráfego são separados apenas por uma linha. “Essa combinação – pista simples e falta de acostamento – é o ambiente típico das colisões frontais e das saídas de pista, que estão entre as ocorrências mais letais”, assegura o professor da Unimontes.

Ele afirma que nesse “ranking” da precariedade das estradas mineira, a sinalização aparece como o segundo ponto frágil. Cerca de 43% dos trechos estão em condição regular ou pior, e aproximadamente 30% das curvas perigosas não têm sinalização adequada. “Quando a pintura se apaga e a curva não é anunciada, o motorista perde a principal ferramenta de antecipação que ainda lhe resta”, constata.

Diante desse diagnóstico, os três problemas mais sérios são o desenho viário herdado, com pistas simples e pouca margem de escape, a falha de sinalização nos trechos de maior risco e a degradação do pavimento, que reduz a aderência e aumenta a irregularidade longitudinal, o chamado IRI, que mede o "solavanco" do rolamento. “Esse último compromete a estabilidade dos veículos em frenagens de emergência e em dias de chuva”, descreve o especialista.

Narciso Santos Neto afirma que, além de elevar a insegurança, a precariedade das vias reflete em custos para os motoristas e a população em geral. “Os reflexos atingem o bolso de quem dirige, a economia e o meio ambiente. A pesquisa estima que as condições do pavimento elevem em 36,2% o custo operacional do transporte em Minas. Esse acréscimo aparece em consumo maior de combustível, desgaste acelerado de pneus, amortecedores e suspensão, e mais paradas para manutenção. Para o transportador autônomo e a pequena empresa, essa diferença pode separar lucro de prejuízo”.

O professor Ronderson Queiroz Hilario, doutor em geotecnia, do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotécnica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), afirma que a precariedade das estradas mineiras é uma deficiência que já dura anos. “Se verificarmos os últimos 10 anos da pesquisa CNT, vamos observar que não houve uma melhora significativa nos parâmetros. O problema principal é a falta de manutenção eficiente e de projetos que venham a melhorar a trafegabilidade e a qualidade do pavimento”, observa Hilário.

“Essa combinação – pista simples e falta de acostamento – é o ambiente típico das colisões frontais e das saídas de pista, que estão entre as ocorrências mais letais” Narciso Ferreira Santos Neto, Doutor em Engenharia de Trânsito



O especialista da UFMG salienta que são necessárias intervenções na malha rodoviária do estado para aumentar a qualidade do asfalto e melhorar o sistema viário. “Precisam ser implementados projetos que venham melhorar a geometria das vias, seja alinhamento horizontal seja vertical, planos de manutenções eficientes. Minas tem a maior malha rodoviária federal e muita das vezes o estado é deixado de lado. Por aqui cortam várias rodovias federais com fluxo intenso e veículos pesados. Iisso impacta diretamente na estrutura do pavimento”.

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Outra solução, pontua Ronderson Queiroz, seria o investimento na ampliação do transporte de cargas por ferrovias. “Para longas distâncias esse tipo de transporte é mais eficiente, transporta um volume maior ao mesmo tempo”, comenta o especialista.