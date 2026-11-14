Polícia Civil vai investigar corpo encontrado na Lagoa Várzea das Flores

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O corpo de um homem foi encontrado às margens da Lagoa Várzea das Flores, no Bairro Solar do Madeira, em Contagem, na Grande BH, na manhã deste sábado (14/11). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha um ferimento na testa e sinais de violência no corpo.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que apura as circunstâncias, motivação e autoria do crime. Disse ainda que requisitou a presença do rabecão e da perícia no local, para identificar e coletar vestígios que vão subsidiar as investigações.





O corpo do homem, ainda não identificado, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), em Belo Horizonte, para ser submetido a exames. A vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros, às margens da lagoa, próxima a uma estrada.





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A retirada do corpo do local foi feita por uma equipe do Corpo de Bombeiros que informou haver um volume relevante de sangue ao redor do corpo e na margem da lagoa. De acordo com a PCMG, até o momento, não houve suspeito conduzido à delegacia de plantão.