Após as fortes chuvas dos últimos dias em Belo Horizonte, o asfalto da Rua Professor Antônio Márcio, entre as ruas Nicolina Pacheco e Delegado Álvaro Loureiro, no Bairro Palmares, na Região Nordeste da capital, cedeu e deixou o trecho comprometido. É a segunda vez que o pavimento afunda desde o início de uma obra no local, em julho deste ano.



Segundo o síndico do Condomínio Acácias, Felipe Borges, de 31 anos, o primeiro afundamento ocorreu no fim de agosto, pouco depois da conclusão da intervenção na rua. Na ocasião, o asfalto também cedeu e passou por reparos. O problema voltou a aparecer neste mês.







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Felipe aponta a falta de estruturas de drenagem como um dos fatores que contribuem para o afundamento. "A rua não tem infiltração, não tem bueiro, ela foi fechada, tampada totalmente. E o volume de chuva das ruas transversais é gigantesco. Então, essa rua capta todo o volume de chuva das ruas transversais e a água escorre para cá", explica.



O síndico afirma que a quantidade de água que chega ao trecho acaba comprometendo o solo. "O volume de água aqui é muito grande, acaba fragmentando o solo e cedendo", relata.



Além do afundamento, a situação trouxe transtornos para os moradores do condomínio. De acordo com Felipe, eles não conseguem usar normalmente as garagens. Alguns carros ficaram presos no estacionamento, e outros precisam ficar na rua, o que gera preocupação com a segurança.







A doméstica Janaína Aparecida Florencio, de 47 anos, trabalha na região há cerca de dois meses e também percebeu o agravamento das condições da via. Ela conta que, ao chegar do trabalho no dia anterior, o trecho já apresentava problemas, mas os buracos aumentaram desde então.

Janaína afirma que já presenciou situações de alagamento na região, principalmente na Avenida Cristiano Machado, onde, segundo ela, os transtornos costumam ser ainda maiores.

Chuva acima da média

Nos primeiros 16 dias de novembro, a regional Nordeste de Belo Horizonte já recebeu mais chuva do que o esperado para todo o mês. Foram registrados 248,6 milímetros até as 16h15 de segunda-feira (16/11), o equivalente a 105,3% da média climatológica mensal, de 236 milímetros.





O volume coloca a Regional Nordeste em segundo lugar entre as que mais receberam chuva na capital, atrás apenas da Oeste, que acumulou 254,4 milímetros, ou 107,8% do esperado para novembro.



Outras regionais também registraram volumes expressivos. A Pampulha acumulou 222,8 milímetros (94,4%), e a Noroeste chegou a 222,2 milímetros (94,2%). Os dados são da Defesa Civil de Belo Horizonte, com base nas estações hidrometeorológicas da prefeitura.





O que será feito?



A reportagem do Estado de Minas procurou a Prefeitura de Belo Horizonte para saber se ela já foi comunicada sobre o afundamento da Rua Professor Antônio Márcio e se há registros de solicitações ou reclamações relacionadas à erosão no trecho.



Também foram solicitadas informações sobre a previsão de envio de uma equipe técnica para vistoriar a via, as medidas para conter a erosão e recuperar o asfalto e a possibilidade de implantação ou adequação do sistema de drenagem.



A reportagem questionou ainda quais providências serão adotadas para garantir a segurança de moradores, pedestres e motoristas até que os reparos sejam feitos. Até a publicação desta matéria, não houve resposta.

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Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria