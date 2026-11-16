BH: Volume de chuva já supera o total esperado para o mês em 2 regionais
Regiões Oeste e Nordeste são as mais chuvosas da capital mineira; outras quatro regionais já ultrapassaram a marca de 90% do total esperado para novembro
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Novembro mal chegou à metade, mas, às 16h15 desta segunda-feira (16/11), o volume acumulado de chuva já superava a média histórica para o mês, que é de 236 mm, em duas das 10 regionais de Belo Horizonte. Outras quatro regionais já ultrapassaram a marca de 90% do total esperado. Confira os registros:
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- Barreiro: 220 mm (93,2%)
- Centro Sul: 213,2 mm (90,3%)
- Hipercentro: 146,2 mm (61,9%)
- Leste: 200,8 mm (85,1%)
- Nordeste: 248,6 mm (105,3%)
- Noroeste: 222,2 mm (94,2%)
- Norte: 208,2 mm (88,2%)
- Oeste: 254,4 mm (107,8%)
- Pampulha: 222,8 mm (94,4%)
- Venda Nova: 209,4 mm (88,7%)
Os dados foram coletados pelas Estações Hidrometeorológicas Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e divulgados pela Defesa Civil do município. E os números devem continuar subindo, uma vez que a previsão é de mais chuva para a capital mineira.
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Na tarde desta segunda, inclusive, a Defesa Civil do município emitiu um novo alerta para pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até as 8h desta terça-feira (17/11). A orientação é que a população fique atenta às condições climáticas e evite áreas sujeitas a alagamentos.
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O que fazer em caso de chuva
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Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
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Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
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Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
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Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
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Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e de outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.