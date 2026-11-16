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ESTRAGOS DA CHUVA

Chuvas em BH: Defesa Civil atende 53 ocorrências em 24 horas

Regiões Nordeste, Centro-Sul, e Leste da capital tiveram mais registros; danos a edificações e muros lideram a lista de atendimentos

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
16/11/2026 15:38

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Chuva em BH
Defesa Civil atende 53 ocorrências nas últimas 24 horas em Belo Horizonte após chuvas crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.MG.Belo Horizonte

A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, nesta segunda-feira (16/11), um balanço das ocorrências relacionadas às chuvas na capital. Segundo o órgão, foram atendidos 53 chamados registrados pela população pelo telefone 199, entre as 13h25 de domingo (15/11) e as 13h desta segunda. As regionais com mais registros foram Nordeste, Centro-Sul e Leste.

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O maior número de chamados é de danos a edificações (15), seguido por danos a muros (12) e destelhamento por vendaval (7).

Confira a lista completa:

  • Danificação de edificações: 15
  • Danificação de muro: 12
  • Destelhamento por vendaval: 7
  • Desabamento de edificação: 4
  • Deslizamento de encosta/talude: 4
  • Desabamento de muro: 2
  • Inundação: 2
  • Erosão: 2
  • Danificação de via pública: 2
  • Desabamento parcial de muro: 1
  • Abatimento de piso: 1
  • Danificação em redes elétricas: 1

Monitoramento

A Defesa Civil informou que permanece em monitoramento contínuo das condições meteorológicas e das áreas de risco da capital. 

O que fazer e não fazer durante a chuva?

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



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Serviço

A população pode pedir vistorias de riscos e danos pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia.

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