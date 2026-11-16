Chuvas em BH: Defesa Civil atende 53 ocorrências em 24 horas
Regiões Nordeste, Centro-Sul, e Leste da capital tiveram mais registros; danos a edificações e muros lideram a lista de atendimentos
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A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, nesta segunda-feira (16/11), um balanço das ocorrências relacionadas às chuvas na capital. Segundo o órgão, foram atendidos 53 chamados registrados pela população pelo telefone 199, entre as 13h25 de domingo (15/11) e as 13h desta segunda. As regionais com mais registros foram Nordeste, Centro-Sul e Leste.
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O maior número de chamados é de danos a edificações (15), seguido por danos a muros (12) e destelhamento por vendaval (7).
Confira a lista completa:
- Danificação de edificações: 15
- Danificação de muro: 12
- Destelhamento por vendaval: 7
- Desabamento de edificação: 4
- Deslizamento de encosta/talude: 4
- Desabamento de muro: 2
- Inundação: 2
- Erosão: 2
- Danificação de via pública: 2
- Desabamento parcial de muro: 1
- Abatimento de piso: 1
- Danificação em redes elétricas: 1
Monitoramento
A Defesa Civil informou que permanece em monitoramento contínuo das condições meteorológicas e das áreas de risco da capital.
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O que fazer e não fazer durante a chuva?
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Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
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Serviço
A população pode pedir vistorias de riscos e danos pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia.