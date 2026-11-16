Chuvas em BH: Defesa Civil atende 53 ocorrências em 24 horas

A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, nesta segunda-feira (16/11), um balanço das ocorrências relacionadas às chuvas na capital. Segundo o órgão, foram atendidos 53 chamados registrados pela população pelo telefone 199, entre as 13h25 de domingo (15/11) e as 13h desta segunda. As regionais com mais registros foram Nordeste, Centro-Sul e Leste.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O maior número de chamados é de danos a edificações (15), seguido por danos a muros (12) e destelhamento por vendaval (7).

Confira a lista completa:

Danificação de edificações: 15

Danificação de muro: 12

Destelhamento por vendaval: 7

Desabamento de edificação: 4

Deslizamento de encosta/talude: 4

Desabamento de muro: 2

Inundação: 2

Erosão: 2

Danificação de via pública: 2

Desabamento parcial de muro: 1

Abatimento de piso: 1

Danificação em redes elétricas: 1

Monitoramento

A Defesa Civil informou que permanece em monitoramento contínuo das condições meteorológicas e das áreas de risco da capital.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

A população pode pedir vistorias de riscos e danos pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia.