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ALERTA DE CHUVAS

Defesa Civil alerta para risco de enxurradas e alagamentos em BH

Aviso foi emitido às 14h24 desta segunda-feira e prevê chuvas intensas nas duas horas seguintes

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
16/11/2026 14:44

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O aviso foi divulgado às 14h24 desta segunda-feira (16/11) e tem validade de duas horas
O aviso foi divulgado às 14h24 desta segunda-feira (16/11) e tem validade de duas horas crédito: Jair Amaral/EM/DA.Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas intensas com risco de enxurradas e alagamentos na capital mineira. O aviso foi divulgado às 14h24 desta segunda-feira (16/11) e tem validade de duas horas, período em que a população deve redobrar a atenção.

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A orientação é evitar áreas sujeitas a inundações e não atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro. Em caso de chuva forte, também é importante procurar abrigo em locais seguros e manter distância de árvores, postes e estruturas que possam ser atingidas por descargas elétricas ou ventos.

A Defesa Civil recomenda que os moradores acompanhem os comunicados oficiais e adotem medidas preventivas durante o período de instabilidade.

Como receber alertas

A população pode acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações da Defesa Civil por diferentes canais. Um deles é o canal público do WhatsApp, disponível pelo endereço https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Outra opção é o recebimento de mensagens gratuitas por SMS. Para fazer o cadastro, basta enviar o CEP da rua onde mora para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será encaminhada em seguida.

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Os comunicados também são publicados nos perfis oficiais da Defesa Civil de Belo Horizonte no Instagram, Facebook e X, além do canal público no Telegram, identificado como defesacivilbh.

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