MG-040 terá operação de pare e siga para remoção de rochas; veja onde

Motoristas que passam pela MG-040, entre Brumadinho e Mário Campos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), devem ficar atentos às mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (17/11). O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) inicia uma operação para remover blocos de rocha soltos em um talude às margens da rodovia, na altura da Curva do Funil.

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Os serviços seguem até sábado (21/11) e buscam prevenir a queda de rochas sobre a pista. Uma equipe especializada em técnicas de rapel fará o desmonte controlado e a retirada dos blocos que apresentam risco de desprendimento.

Durante o período, o trânsito funcionará no sistema de pare e siga, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Nos momentos em que houver risco de queda de materiais sobre a pista, o tráfego poderá ser interrompido temporariamente nos dois sentidos.

A cada etapa dos trabalhos, a circulação será liberada para permitir a passagem dos veículos acumulados. Em seguida, os serviços serão retomados. No horário de almoço e fora do período de execução das atividades, a rodovia permanecerá liberada.

A operação foi alinhada com as prefeituras de Brumadinho e Mário Campos, além de comunicada à administração municipal de São Joaquim de Bicas, devido aos possíveis impactos no trânsito da região.

Rotas alternativas

Para reduzir os transtornos, o DER-MG recomenda três opções de desvio, conforme a origem e o destino dos motoristas.

Quem sai de Brumadinho em direção a Belo Horizonte poderá seguir por São Joaquim de Bicas, acessar a BR-381 (Fernão Dias) e continuar até a capital.

Já para o deslocamento entre Brumadinho e Mário Campos, a alternativa é passar por São Joaquim de Bicas e utilizar a AMG-0155.

No sentido Belo Horizonte-Brumadinho, os condutores poderão optar pela BR-040, passando por Jardim Canadá e Casa Branca até chegar ao município.

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O DER-MG orienta os motoristas a programarem os deslocamentos, considerarem possíveis atrasos e respeitarem a sinalização e as instruções das equipes que atuarão na operação.