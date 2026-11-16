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ATENÇÃO, MORADORES!

BH está sob alerta de chuva e ventos de até 50 km/h até esta terça (17)

Aviso da Defesa Civil prevê pancadas de chuva até as 8h desta terça-feira (17); cinco regiões da capital também estão sob risco geológico forte

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
16/11/2026 13:27

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Evite áreas de inundação e não se aproxime de córregos e ribeirões durante ou após fortes chuvas
Chuva com raios e ventos pode atingir a capital mineira até esta terça (17/11) crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Os moradores de Belo Horizonte já podem tirar o guarda-chuva do armário. A capital mineira está sob alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta terça-feira (17/11).

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O aviso da Defesa Civil prevê precipitações ao longo do período, com possibilidade de descargas elétricas e ventos fortes. A orientação é que a população fique atenta às condições do tempo e evite áreas sujeitas a alagamentos durante as chuvas.

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Risco Geológico

Moradores de cinco regiões de Belo Horizonte devem redobrar a atenção para o risco de deslizamentos de terra e desabamentos. A Defesa Civil municipal renovou o alerta de risco geológico forte para as regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Hipercentro.

A condição está relacionada ao volume de chuva acumulado no solo, que pode aumentar a possibilidade de ocorrências como deslizamentos, quedas de muros e desabamentos. A recomendação é observar sinais de movimentação de terra e alterações na estrutura de imóveis, como rachaduras em paredes e surgimento de trincas no terreno.

O que fazer em caso de chuva

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

    Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). 

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.

  • Água empoçando no quintal.

  • Portas e janelas emperrando.

  • Rachaduras no solo.

  • Água minando da base do barranco.

  • Inclinação de postes ou árvores.

  • Muros e paredes estufados.

  • Estalos.

Recomendações

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e de outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

 A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.

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