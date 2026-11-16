Defesa Civil alerta para risco geológico forte em oito regionais de BH

O volume de chuva registrado nas últimas horas e a previsão de novas precipitações colocaram oito regionais de Belo Horizonte em situação de risco geológico forte. O alerta foi emitido pela Defesa Civil municipal às 15h38 desta segunda-feira (16/11) e abrange as regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste, Noroeste, Nordeste e Pampulha, além do Hipercentro. A previsão é que a condição permaneça até a próxima sexta-feira (20/11), exigindo atenção redobrada dos moradores, principalmente em áreas de encostas e terrenos inclinados.

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Segundo a Defesa Civil, a preocupação está relacionada ao grau de saturação do solo, que aumenta com a absorção da água da chuva e pode comprometer a estabilidade do terreno. Com isso, cresce a possibilidade de ocorrências como deslizamentos de terra, quedas de muros e desabamentos.



O órgão recomenda que a população observe possíveis alterações tanto no terreno quanto nas estruturas dos imóveis. Entre os sinais de alerta estão o aparecimento de trincas nas paredes, rachaduras no solo, água acumulada no quintal ou surgimento de água na base de barrancos. Portas e janelas que começam a emperrar também podem indicar movimentações na estrutura da construção.



Outro sinal que merece atenção é a inclinação repentina de postes e árvores, que pode estar relacionada à movimentação do solo. Diante de qualquer uma dessas situações, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199.



Prevenção

Além de observar os sinais de instabilidade, a Defesa Civil reforça uma série de medidas preventivas para reduzir os riscos durante o período chuvoso. Entre as recomendações está a instalação de calhas nos telhados das residências e o conserto de vazamentos em reservatórios e caixas-d'água, evitando que a água seja direcionada para o solo de forma inadequada.



O órgão também orienta que moradores não despejem água ou esgoto em barrancos, nem descartem lixo e entulho nas encostas. A prática pode contribuir para a instabilidade do terreno. Queimadas também devem ser evitadas.



A atenção deve ser mantida mesmo quando a chuva dá uma trégua. Isso porque o solo pode continuar encharcado após as precipitações, mantendo as condições favoráveis a deslizamentos e outros acidentes geológicos.



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A população pode acompanhar os comunicados e as atualizações sobre as condições climáticas pelos canais oficiais da Defesa Civil de Belo Horizonte. Em caso de emergência ou identificação de sinais de risco geológico, o contato deve ser feito pelo número 199.