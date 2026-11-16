MP denuncia policiais civis por forjar flagrante contra pai e filho em BH
Policiais são acusados de inserir cerca de 740 gramas de maconha em uma residência no bairro Bandeirantes, na Pampulha, para responsabilizar criminalmente pai e filho
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Três investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por suspeita de plantar drogas em uma residência para incriminar dois moradores, pai e filho, em Belo Horizonte. O caso ocorreu em agosto deste ano, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha.
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Segundo a denúncia, os dois homens, de 36 e 50 anos, e uma mulher, de 37, teriam introduzido ilegalmente um bloco de maconha de aproximadamente 740 gramas no imóvel. A intenção seria atribuir aos moradores a posse do entorpecente e responsabilizá-los criminalmente por tráfico de drogas.
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O MPMG aponta que os investigadores teriam interrompido propositalmente as gravações obrigatórias da diligência e simulado novas buscas para forjar a localização da droga. Ainda conforme a denúncia, a investigadora também teria agredido um dos moradores com uma coronhada nas costas durante a abordagem inicial, mesmo sem resistência da vítima.
Após a operação, os policiais levaram pai e filho ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) e apresentaram declarações que, segundo o Ministério Público, eram falsas. Com base nessas informações, foram registrados os flagrantes e decretadas as prisões preventivas dos dois moradores por tráfico de drogas.
Acusações
Os três investigadores foram denunciados por tráfico de drogas, denunciação caluniosa e abuso de autoridade. A investigadora também responde por violência arbitrária e lesão corporal.
Na denúncia, o MPMG pediu a manutenção da prisão preventiva dos dois investigadores e da prisão domiciliar da investigadora. O órgão também requereu a perda dos cargos públicos em caso de condenação e o pagamento de indenização mínima por danos morais de dez salários mínimos para cada uma das vítimas.
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Em nota, a Polícia Civil informou que o inquérito policial que apurou os fatos envolvendo os investigadore foi concluído e encaminhado à Justiça, sob sigilo.