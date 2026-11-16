MP denuncia policiais civis por forjar flagrante contra pai e filho em BH

Três investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por suspeita de plantar drogas em uma residência para incriminar dois moradores, pai e filho, em Belo Horizonte. O caso ocorreu em agosto deste ano, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha.

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Segundo a denúncia, os dois homens, de 36 e 50 anos, e uma mulher, de 37, teriam introduzido ilegalmente um bloco de maconha de aproximadamente 740 gramas no imóvel. A intenção seria atribuir aos moradores a posse do entorpecente e responsabilizá-los criminalmente por tráfico de drogas.

O MPMG aponta que os investigadores teriam interrompido propositalmente as gravações obrigatórias da diligência e simulado novas buscas para forjar a localização da droga. Ainda conforme a denúncia, a investigadora também teria agredido um dos moradores com uma coronhada nas costas durante a abordagem inicial, mesmo sem resistência da vítima.

Após a operação, os policiais levaram pai e filho ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) e apresentaram declarações que, segundo o Ministério Público, eram falsas. Com base nessas informações, foram registrados os flagrantes e decretadas as prisões preventivas dos dois moradores por tráfico de drogas.

Acusações

Os três investigadores foram denunciados por tráfico de drogas, denunciação caluniosa e abuso de autoridade. A investigadora também responde por violência arbitrária e lesão corporal.

Na denúncia, o MPMG pediu a manutenção da prisão preventiva dos dois investigadores e da prisão domiciliar da investigadora. O órgão também requereu a perda dos cargos públicos em caso de condenação e o pagamento de indenização mínima por danos morais de dez salários mínimos para cada uma das vítimas.

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Em nota, a Polícia Civil informou que o inquérito policial que apurou os fatos envolvendo os investigadore foi concluído e encaminhado à Justiça, sob sigilo.