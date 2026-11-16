Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Filhos pedem socorro à polícia, e mãe é presa por matar pai a facadas em BH

Crianças de 11 e 12 anos correram até policiais para pedir socorro; homem de 42 anos foi levado à UPA Norte, mas morreu no local

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/11/2026 07:43 - atualizado em 16/11/2026 07:44

compartilhe

×
PM prende homem por invasão e ameaças à terreiro de matriz africana
PMMG prendeu a mulher em flagrante nesse domingo (15/11) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o companheiro, de 42, a facadas, na noite desse domingo (15/11), no Bairro Providência, na Região Norte de Belo Horizonte. Os filhos do casal, de 11 e 12, correram desesperados até policiais militares para pedir socorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A corporação (PMMG) informou que foi acionada por volta das 22h20 para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego na Rua Doutor Benedito Xavier.

Quando os militares chegaram ao endereço, foram surpreendidos pelas duas crianças, que relataram que a mãe estava atacando o pai com uma faca.

Leia Mais

Os policiais presenciaram a mulher perseguindo o companheiro, que apresentava sangramento intenso provocado pelos golpes.

A suspeita foi contida pelos militares. Eles prestaram os primeiros socorros à vítima e a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Apesar das manobras de ressuscitação realizadas pela equipe médica, o homem morreu na unidade de saúde.

Avó tentou impedir agressões

A mãe da suspeita também estava no local e contou aos policiais que recebeu os netos assustados, relatando que a filha estava atacando o companheiro.

Segundo o depoimento, ela tentou impedir as agressões e chegou a tentar retirar a faca das mãos da filha, mas não conseguiu.

Moradores da região também relataram à Polícia Militar que o casal tinha um histórico de conflitos e discussões frequentes.

Mulher foi presa em flagrante

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no endereço, realizou os levantamentos necessários e recolheu a faca apontada como a arma utilizada no crime.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à 4ª Delegacia de Plantão de Venda Nova, onde a ocorrência foi registrada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As circunstâncias e a motivação do crime deverão ser investigadas pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

bh homicidio hospital policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay