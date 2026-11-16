Filhos pedem socorro à polícia, e mãe é presa por matar pai a facadas em BH

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o companheiro, de 42, a facadas, na noite desse domingo (15/11), no Bairro Providência, na Região Norte de Belo Horizonte. Os filhos do casal, de 11 e 12, correram desesperados até policiais militares para pedir socorro.

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A corporação (PMMG) informou que foi acionada por volta das 22h20 para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego na Rua Doutor Benedito Xavier.

Quando os militares chegaram ao endereço, foram surpreendidos pelas duas crianças, que relataram que a mãe estava atacando o pai com uma faca.

Os policiais presenciaram a mulher perseguindo o companheiro, que apresentava sangramento intenso provocado pelos golpes.

A suspeita foi contida pelos militares. Eles prestaram os primeiros socorros à vítima e a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

Apesar das manobras de ressuscitação realizadas pela equipe médica, o homem morreu na unidade de saúde.

Avó tentou impedir agressões

A mãe da suspeita também estava no local e contou aos policiais que recebeu os netos assustados, relatando que a filha estava atacando o companheiro.

Segundo o depoimento, ela tentou impedir as agressões e chegou a tentar retirar a faca das mãos da filha, mas não conseguiu.

Moradores da região também relataram à Polícia Militar que o casal tinha um histórico de conflitos e discussões frequentes.

Mulher foi presa em flagrante

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no endereço, realizou os levantamentos necessários e recolheu a faca apontada como a arma utilizada no crime.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à 4ª Delegacia de Plantão de Venda Nova, onde a ocorrência foi registrada.

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As circunstâncias e a motivação do crime deverão ser investigadas pela Polícia Civil.