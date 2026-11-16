Ribeirão das Neves retoma aulas depois de casos de sarna em crianças

A Prefeitura de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, retomou, nesta segunda-feira 16/11), as aulas em duas escolas municipais, que tiveram as atividades suspensas após o registro de 11 casos de escabiose, a sarna humana. As aulas foram cancelas nas salas onde por dois dias consecutivos foram registradas as ocorrências. Outras cidades mineiras também começam a retomar as aulas nesta segunda (16/11), enquanto alguns municípios optaram por estender a paralisação. Na capital mineira, já são 12 surtos, que são caracterizados quando há dois ou mais casos correlacionados.

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Segundo a prefeitura de Neves, foram identificados 11 casos de escabiose (sarna humana) em duas unidades escolares do município, envolvendo crianças da educação infantil. Como medida preventiva, as atividades foram suspensas por dois dias, exclusivamente nas salas de aula onde houve registros de casos, para a os procedimentos de higienização. As demais turmas mantiveram suas atividades normalmente, sem necessidade de fechamento das unidades.

"A Prefeitura reforça que, nesta segunda-feira (16/11), as atividades escolares estão normalizadas em toda a rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Saúde permanece monitorando a situação e adotando as medidas necessárias para evitar a transmissão", informou a pasta em nota enviada ao Estado de Minas.

Outras suspensões

O problema ainda se estende para outras cidades da Grande BH e no estado. Em Lagoa Santa, a prefeitura suspendeu as aulas da Escola Municipal Mércia Margarida Maria nos dias 1º e 2 de outubro, após a confirmação de 21 casos de escabiose entre estudantes e uma professora. A medida foi anunciada em 30 de setembro foi tomada afim de proteger alunos e profissionais da educação.

Em Vepasiano, nos dias 12, 13, 16 e 17 de novembro não haverá aulas em nenhuma escola municipal. Conforme o Executivo, as tarefas serão enviadas aos pais e responsáveis para serem feitas em casa. As aulas presenciais voltam nesta quarta-feira (18/11).

Já em São José da Lapa, também na Região Metropolitana, as escolas municipais foram fechadas para higienização dos espaços, depois da confirmação de cinco casos de escabiose. Além das escolas, foram fechados os Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e outros equipamentos da área, como Núcleo de Arte Pesquisa e Educação (Nape), Educarte e Bombeiro Mirim. A retomada aconteceu nesta segunda (16/11).

Procurada ainda nesta segunda, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), informou por meio de nota que, em 2026, até o momento, foram registrados 12 surtos de sarna humana. Um surto é caracterizado quando há dois ou mais casos correlacionados. Até a última quinta-feira (12/11), eram 11 surtos, sendo cada um com média de seis casos. Questionada sobre as regiões onde as ocorrências foram registradas e as medidas adotadas, a pasta não respondeu ao Estado de Minas até a publicação desta matéria.

Sul de Minas

O Sul de Minas concentra cinco dos 11 municípios que comunicaram ocorrências à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) em 2026. As cidades que informaram a situação foram Campos Gerais, Paraguaçu, São Gonçalo do Pará, Belo Horizonte, Andradas, Lagoa Santa, Itapecerica, Lavras, Joaquim Felício, Coronel Xavier Chaves e Alfenas.

Entre as cidades da região, Alfenas concentra um dos maiores volumes de casos, com 332 registros relacionados ao surto, segundo a última atualização municipal, divulgada na primeira semana de novembro.

Outras cidades do Sul do estado também contabilizam ocorrências. Em Andradas, são 51 casos suspeitos, segundo a prefeitura. Paraguaçu registra 35 casos; Poços de Caldas contabiliza nove; Machado, sete, e Caldas, três. Em Lavras, são 10 registros. Já em Varginha, a Secretaria Municipal de Saúde identificou, em 5 de novembro, um surto em ambiente escolar, com cinco pessoas apresentando sintomas ou diagnóstico confirmado.

Sintomas e tratamento

A sarna é causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado entre pessoas, pele a pele. Um período de 15 a 20 minutos pode ser suficiente para o contágio. O principal sintoma da escabiose é a coceira intensa, que costuma piorar à noite. As lesões aparecem com mais frequência entre os dedos, nos punhos, nas axilas, na cintura, nos glúteos e nas regiões umbilical e genital.

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Em crianças pequenas, também podem atingir as palmas das mãos, as plantas dos pés e o couro cabeludo. O diagnóstico costuma ser clínico, feito nas unidades de saúde. Em alguns casos, pode ser confirmado por raspagem da pele e identificação do ácaro ao microscópio. O tratamento da escabiose pode ser feito com permetrina a 5%, em loção, ou ivermectina por via oral, conforme avaliação e orientação médica.