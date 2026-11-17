A terça-feira (17/11) será quente e com chuva à tarde em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o céu varia de nublado a parcialmente nublado. Há previsão de pancadas de chuva com raios isolados, principalmente a partir da tarde.

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A menor temperatura registrada na capital mineira foi de 17,6 °C, na Região Oeste, à 1h. A máxima estimada é de 30 °C. À tarde, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50%.

Temperaturas mínimas por regional

A Defesa Civil registrou as seguintes temperaturas mínimas nesta madrugada:

Oeste: 17,6 °C, à 1h

Barreiro: 18 °C, à 1h05

Centro-Sul: 18 °C, à 1h20

Pampulha: 19 °C, com sensação térmica de 21 °C, à 0h

Venda Nova: 19,5 °C, à 0h15

Novembro já tem chuva acima da média em duas regionais

A chuva desta terça-feira cai sobre um solo bastante úmido. Até as 6h, as regiões Oeste e Nordeste já tinham superado a média de chuva de novembro, que é de 236 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Oeste, o acumulado chegou a 108,1% da média, e na Nordeste, a 105,8%. Barreiro, Noroeste e Pampulha também já passaram de 94% do esperado para o mês.

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Cuidados durante as pancadas de chuva

Com o solo encharcado, o risco de deslizamentos e quedas de árvores aumenta, mesmo com chuvas menos intensas. Quem mora em áreas de encosta deve ficar atento a trincas em paredes, portas e janelas emperradas e inclinação de muros, postes ou árvores. Se a chuva vier com raios, evite áreas abertas e não se abrigue debaixo de árvores. Não atravesse ruas ou córregos alagados, nem a pé nem de carro. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199.