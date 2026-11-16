A previsão de tempestades para esta segunda-feira (16/11) coloca cidades mineiras em alerta para deslizamentos de terra e alagamentos. Levantamento da empresa de inteligência climática i4sea aponta risco elevado em Ubá, na Zona da Mata, onde o índice de possibilidade de deslizamentos chega a 72 pontos, em uma escala de zero a 100. Em Juiz de Fora, também na Zona da Mata, a pontuação é de 62. Já Montes Claros, no Norte de Minas, registra 57 pontos para alagamentos, enquanto Belo Horizonte aparece com 53 pontos para o mesmo tipo de ocorrência.

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Os períodos de maior atenção variam conforme o município. Em Montes Claros, a janela mais crítica está prevista entre 15h e 19h. Na capital mineira, o risco de alagamentos ganha força novamente entre 22h e meia-noite. Em Ubá e Juiz de Fora, a possibilidade de deslizamentos permanece no radar até a madrugada e o início da manhã de terça-feira (17/11).

Os dados da i4sea se somam à previsão do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), do governo do estado, que indica possibilidade de tempestades em diferentes regiões mineiras. Estão previstas rajadas de vento, descargas elétricas e episódios isolados de granizo, além de volumes de chuva entre 20 e 40 milímetros. O órgão também recomenda atenção especial às áreas com histórico de alagamentos e enxurradas.

Segundo Mateus de Oliveira Lima, CEO e cofundador da i4sea, os índices são calculados a partir do cruzamento de informações meteorológicas com características do terreno. A proposta é ir além da previsão de chuva e identificar como as condições climáticas podem se transformar em ocorrências concretas em cada localidade.



A metodologia considera duas camadas principais. A primeira é a previsão meteorológica desenvolvida pela própria empresa, que trabalha com informações de microclima. A segunda avalia a suscetibilidade do terreno, levando em conta fatores como tipo de solo, presença de árvores e inclinação do relevo.

"Essa camada de suscetibilidade é muito importante para saber como o que foi construído pelo homem vai interagir com o clima, para chegar a um risco de zero a 100", explica Mateus.

De acordo com o executivo, a classificação considera que índices a partir de 60 pontos representam risco alto, enquanto pontuações superiores a 75 indicam uma possibilidade ainda maior de ocorrência. Assim, Ubá e Juiz de Fora aparecem entre os municípios mineiros que exigem maior atenção para deslizamentos nesta segunda-feira.

A ferramenta também permite acompanhar a distribuição dos riscos dentro de cada município. Ao selecionar uma cidade na plataforma, o usuário consegue consultar os bairros e as áreas com maior suscetibilidade a determinados eventos climáticos. A consulta pode ser feita gratuitamente pelo i4sea Weather Index.

Previsão considera características de cada região



A elaboração dos índices utiliza dados observados por satélites, radares, estações meteorológicas e outros equipamentos de monitoramento. Como a i4sea é uma empresa de desenvolvimento de software, as informações são reunidas a partir de bases disponíveis e processadas por modelos matemáticos próprios.

Segundo Mateus, os modelos trabalham com resolução de até um quilômetro no território brasileiro. Para aprimorar a precisão das previsões, a empresa também utiliza simulações retrospectivas de dez anos, comparando os resultados dos modelos com as condições meteorológicas e os eventos registrados no passado.

A partir desse processamento, são produzidos indicadores para 18 tipos de perigos climáticos, entre eles alagamentos, deslizamentos de terra, ondas de calor, incêndios e problemas de visibilidade. O índice disponibilizado gratuitamente apresenta a previsão para as próximas 24 horas, enquanto a empresa também trabalha com projeções que podem alcançar dez dias.

O diferencial, segundo ele, está em traduzir os volumes de chuva em possíveis consequências para a população. Uma previsão de 50 milímetros de precipitação, por exemplo, não significa necessariamente o mesmo risco para todos os bairros de uma cidade. A resposta depende de fatores como drenagem, relevo, ocupação urbana e características do solo.

"Para chegar à escala do alagamento, precisamos saber quais são as zonas daquela cidade que, a partir de determinada quantidade de chuva, vão alagar. Então, a gente vai na escala do chão, onde você sente de fato, e traduz isso para você", afirma.

População deve evitar áreas de risco



Diante dos alertas, o CEO recomenda que moradores das cidades incluídas no levantamento acompanhem as atualizações meteorológicas e adotem medidas preventivas, principalmente nos períodos de maior risco. Quem tem familiares ou conhecidos em áreas suscetíveis também pode compartilhar as informações para ampliar o alcance dos avisos.

Entre os cuidados estão evitar deslocamentos durante os períodos críticos, não atravessar ruas alagadas e retirar veículos de locais sujeitos a inundações. Moradores de áreas de encosta devem observar sinais que possam indicar movimentação do terreno, como rachaduras em paredes e no solo, inclinação de árvores e postes, além do surgimento de água ou de alterações no terreno.

A recomendação é não esperar que a chuva comece a provocar transtornos para tomar providências. Em situações de risco, a população deve procurar um local seguro e seguir as orientações da Defesa Civil.

O executivo também defende que empresas e órgãos públicos que atuam diretamente com a população incorporem ferramentas de inteligência climática ao planejamento de suas atividades. Entre os setores que podem se beneficiar estão o transporte público, o metrô, os serviços de emergência e as próprias estruturas municipais de Defesa Civil.

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A adoção de medidas antecipadas, segundo ele, pode reduzir os impactos das tempestades sobre a mobilidade urbana e, principalmente, evitar perdas humanas.