Um idoso de 71 anos ficou gravemente ferido após a bicicleta em que estava se envolver em um acidente com um ônibus do transporte coletivo, na tarde desta segunda-feira (16/11), em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

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O acidente ocorreu na Rua Miguel Gontijo, no Bairro Paraíso. A Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu o chamado às 14h48.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi encaminhada ao local e prestou os primeiros atendimentos à vítima. Devido à gravidade dos ferimentos, o idoso foi levado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

Segundo o Samu, não há informações precisas sobre a dinâmica do acidente. Testemunhas relataram versões divergentes: algumas disseram que o homem bateu no ônibus, enquanto outras afirmaram que ocorreu o contrário. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com informações da TV Alterosa*