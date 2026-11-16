Um acidente envolvendo dois automóveis deixou duas pessoas mortas e outras cinco feridas na BR-365, em Varjão de Minas, no Noroeste de Minas Gerais. A colisão ocorreu nas proximidades do distrito de Veredas, após São Gonçalo do Abaeté, nesta segunda-feira (16/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as duas vítimas que morreram ficaram presas às ferragens de um dos veículos. Uma delas já havia sido identificada como morta no momento do acionamento das equipes. A segunda teve o óbito confirmado pelos bombeiros no local.

Outras cinco pessoas ficaram feridas e receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O atendimento às vítimas feridas ficou sob responsabilidade das equipes do Samu.