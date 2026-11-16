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Vídeo: som alto provoca briga generalizada em clube de Minas

Confusão começou após reclamações sobre o volume do som no Clube Uirapuru, em Uberaba; policiais usaram bastão e dispositivo de choque para conter as agressões

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
16/11/2026 09:48 - atualizado em 16/11/2026 10:04

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Os frequentadores apresentaram versões diferentes sobre o início da confusão
Os frequentadores apresentaram versões diferentes sobre o início da confusão crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma briga generalizada entre frequentadores e seguranças do Clube Uirapuru mobilizou a Polícia Militar na tarde de domingo (15/11), em Uberaba, no Triângulo. A confusão começou após reclamações sobre o volume de aparelhos de som no estabelecimento, localizado na Rua Amapá, no bairro Universitário.

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Segundo a Polícia Militar, funcionários do clube acionaram as equipes depois que seguranças passaram a ser ameaçados por frequentadores que se recusavam a atender aos pedidos para reduzir o volume da música.

No local, os militares encontraram uma briga entre os dois grupos. Mesmo após ordens para interromper as agressões, os envolvidos continuaram se atacando, o que levou à intervenção policial.

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Para conter a confusão, os policiais utilizaram força física, técnicas de defesa com bastão e um dispositivo elétrico incapacitante, conhecido como taser. Foram feitos dois disparos. O primeiro não teve efeito, possivelmente por falha de contato dos dardos. O segundo atingiu o peito de um dos envolvidos, que ficou momentaneamente incapacitado e caiu no chão.

Ele foi contido e algemado. Os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Versões dos envolvidos

Os frequentadores apresentaram versões diferentes sobre o início da confusão. Um deles afirmou que o grupo ouvia música em volume que considerava ambiente e que a discussão começou depois que um segurança teria empurrado um dos integrantes da mesa.

Outro frequentador disse que o aparelho de som já estava desligado quando os funcionários se aproximaram. Uma mulher relatou que um segurança teria empurrado sua esposa durante a abordagem.

Já os seguranças afirmaram que foram hostilizados depois de solicitarem a redução do volume da música. Um deles contou que levou um soco no nariz. O outro relatou que foi derrubado e recebeu diversos chutes.

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Dois frequentadores receberam voz de prisão por desobediência, por se recusarem a deixar o local e interferirem na atuação policial.

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