Briga por celular termina com mulher esfaqueada na Grande BH

Uma briga entre duas mulheres terminou com uma delas ferida a golpes de faca no Bairro Jardim São Judas Tadeu, em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A vítima, de 40 anos, sofreu dois cortes na perna esquerda durante a discussão com outra mulher, de 46.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), as duas já haviam se desentendido durante a tarde, por volta das 13h, quando trocaram ofensas e chegaram às vias de fato, puxando o cabelo uma da outra.

A suspeita contou que estava em um bar próximo de casa, consumindo bebida alcoólica com amigos, quando começou a ser provocada pela vítima. Ela afirmou que decidiu voltar para sua residência e negou ter furtado o celular da outra mulher.

Ainda conforme o relato da suspeita, posteriormente, a vítima foi até a porta de sua casa e tentou agredi-la. Ela disse que entrou no imóvel e, ao sair novamente com uma faca, encontrou a outra mulher sentada à porta.

Durante uma nova briga, a vítima teria puxado seus cabelos e atingido a região de seu olho. A suspeita afirmou que desferiu dois golpes de faca para se defender.

A vítima

Já a vítima relatou aos militares que voltou ao bar para questionar a outra mulher sobre o desaparecimento de seu celular, pois acreditava que ela havia pegado o aparelho. Nesse momento, a suspeita teria retornado à residência, saído com uma faca e atingido sua perna esquerda duas vezes.

A mulher foi socorrida por familiares e recebeu atendimento médico. Segundo a avaliação médica, os dois cortes na perna não ofereciam risco à vida.

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A suspeita compareceu espontaneamente à base de segurança e apresentou sua versão dos acontecimentos aos policiais.