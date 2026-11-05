Projeto da Polícia Civil recuperou 2,2 mil celulares em Minas Gerais

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Mais de 1,7 mil vítimas de furtos, roubos e extravio de celulares já receberam seus aparelhos de volta em Minas Gerais, segundo a Polícia Civil do estado (PCMG), por meio do projeto Tá Entregue. De acordo com a PCMG, desde o início da iniciativa, em dezembro de 2024, foram recuperados 2.241 celulares, dos quais 1.743 já foram devolvidos aos legítimos proprietários.

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Na quinta edição, realizada entre agosto e setembro, o projeto ampliou sua atuação para os 19 departamentos de Polícia Civil e alcançou 270 municípios e distritos.

Para Bruna Chaves Souza, de 36 anos, a recuperação do celular encerrou uma espera que já durava mais de um ano e meio. O aparelho havia sido furtado dentro da empresa onde ela trabalhava, e, com o passar do tempo, a expectativa de reencontrá-lo já havia diminuído.

"Eu já tinha até perdido as esperanças de encontrá-lo e hoje estou com ele em mãos. A felicidade está a mil, nem estou acreditando", comemorou.

Interiorização

A quinta edição do Tá Entregue marcou uma mudança na dimensão territorial do projeto. As quatro primeiras ações ficaram concentradas em Belo Horizonte e na Grande BH. Na etapa mais recente, a atuação foi ampliada para diferentes regiões de Minas Gerais, com 456 aparelhos recuperados, participação de 74 delegacias regionais e 221 delegacias em 270 municípios e distritos.

A restituição também passou a ser organizada de forma mais próxima das vítimas. Nessa etapa, 323 aparelhos foram destinados à devolução em 57 municípios, com 211 já entregues. Para a próxima fase, está prevista a restituição de mais 133 celulares. São casos em que o local de recuperação fica a mais de 50 quilômetros da residência do proprietário, podendo chegar a 600 quilômetros. Apesar da distância, segundo a PCMG, os aparelhos serão entregues em pontos próximos do cidadão.

“O Tá Entregue demonstra que, ao combinar inteligência, tecnologia e atuação policial, o projeto amplia a capacidade de recuperar bens furtados ou roubados, fortalece o enfrentamento da receptação e aproxima a Polícia Civil do cidadão, que volta a ter em mãos aquilo que já considerava perdido”, destaca a chefe da PCMG, delegada-geral Letícia Gamboge.

Tecnologia e investigação

Para recuperar os aparelhos, a polícia usa uma metodologia baseada em análise de dados e identificação pelo Imei, número que individualiza cada celular. A partir dos registros de furto, roubo e extravio, a PCMG cruza informações tecnológicas para identificar aparelhos que continuam ativos e localizar seus atuais usuários.

Quando o dispositivo é encontrado em posse de pessoa diferente daquela registrada na ocorrência, é feita intimação eletrônica para apresentação do aparelho e prestação de esclarecimentos.

O trabalho, porém, não termina com a localização do celular. Para a diretora de Estatística e Análise Criminal da PCMG, delegada Amanda Pires, a iniciativa une recuperação patrimonial, investigação e atendimento ao cidadão.

“O projeto vai além da recuperação do aparelho. A identificação do atual usuário permite ampliar as informações sobre a circulação dos celulares subtraídos e subsidiar a investigação dos crimes patrimoniais e da cadeia de receptação.”

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Ainda de acordo com a PCMG, a metodologia adotada também contribui para reduzir a percepção de que aparelhos provenientes de crimes podem continuar circulando sem possibilidade de rastreamento. Ao localizar o celular e identificar quem está com ele, a Polícia Civil recupera o bem e, ao mesmo tempo, amplia as informações disponíveis sobre sua trajetória.