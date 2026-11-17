Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O Tribunal de Apelação da Inglaterra e do País de Gales (Court of Appeal) concedeu autorização formal para que o Comitê de Clientes do processo sobre o rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, recorra da decisão da Alta Corte (High Court) que havia anulado a substituição do escritório PGMBM — propositor inicial da ação — pelo Bailey Glasser International (BGI), escolhido pelo colegiado de atingidos.

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O Tribunal de Apelação marcará uma audiência de dois dias, a ser agendada com urgência, cuja data exata ainda será divulgada pela corte.

O julgamento do recurso definirá quem possui legitimidade para conduzir a representação legal de cerca de 442 mil atingidos pelo desastre de 2015, em uma das maiores ações coletivas do mundo contra a mineradora multinacional BHP , cujas indenizações chegaram a ser estimadas em R$ 250 bilhões.

O recurso reabre o embate sobre o controle do litígio internacional ao submeter à análise dos juízes britânicos três pontos centrais.

Os magistrados vão avaliar se os representantes de 47,5 mil requerentes vulneráveis tinham poderes para trocar de advogados, se o Comitê podia exercer a rescisão coletiva do contrato com o PGMBM e se havia autorização para contratar o BGI.

A concessão do direito de apelar ocorre em momento estratégico, enquanto os atingidos acompanham a preparação para a fase de cálculo das perdas e danos e apuração do nexo causal, cujo julgamento principal no Reino Unido está agendado para começar em 7 de abril de 2027, com duração prevista de 22 semanas.

Pelo lado da banca indicada pelo colegiado para assumir a causa, a decisão foi recebida como um avanço decisivo para garantir que a vontade coletiva das comunidades impactadas seja ouvida na revisão dos contratos de prestação de serviços.

Representantes do BGI e do Comitê de Clientes sustentam que a estrutura representativa foi criada pelos próprios instrumentos do PGMBM para atuar como a voz oficial das vítimas e que a manutenção do entendimento anterior deixaria centenas de milhares de pessoas impedidas de exercer a troca de patrono mesmo diante de falhas de gestão.

A sócia e chefe da área de Contencioso Comercial do Bailey Glasser International, Faranak Ghajavand, enfatizou a importância de submeter a validade das deliberações do colegiado ao crivo da segunda instância britânica.

"Recebemos com satisfação a decisão do Tribunal de Apelação. Uma instância superior vai agora analisar se os requerentes podem escolher quem os representa por meio do Comitê. Nosso foco é que os argumentos do Comitê sejam plenamente ouvidos, para que a ação contra a BHP possa avançar com força e garantir uma indenização integral e justa para todos os requerentes", declarou Faranak Ghajavand, sócia e chefe do setor de contencioso comercial do BGI.

Por sua vez, o escritório PGMBM (anteriormente denominado Pogust Goodhead) minimizou o alcance do despacho, ressaltando que a autorização concedida representa apenas uma etapa procedimental do sistema jurídico inglês, no qual a admissibilidade do recurso depende de prévia licença judicial, e não uma reforma do mérito.

A banca reafirmou que permanece na defesa de mais de 400 mil atingidos na Inglaterra e ressaltou que três integrantes do próprio Comitê de Clientes se manifestaram de forma contrária ao recurso, optando por manter o patrocínio original da causa.

Quem vê riscos na mudança de advogados?

Em manifestação institucional sobre o andamento do procedimento em Londres, a banca fundadora da ação contra a BHP alertou para os riscos de protelação nas etapas finais do processo indenizatório.

"A decisão da Corte de Apelação de autorizar o Comitê de Clientes a recorrer é uma etapa processual, não uma reversão da decisão do Tribunal Superior da Inglaterra, que foi inequivocamente favorável ao PGMBM. O PGMBM reitera sua preocupação com a manutenção do calendário do julgamento e rejeita firmemente qualquer tentativa de atrasar ou comprometer o cronograma estabelecido, cuja próxima fase está prevista para começar em 7 de abril de 2027", afirmou a representação oficial do PGMBM.

A controvérsia sobre a liderança da bancada de advogados teve início após o rompimento entre a diretoria do PGMBM e seu ex-sócio fundador, Tom Goodhead, culminando na notificação enviada pelo Comitê de Clientes para encerrar o contrato por justa causa sob alegações de falta de transparência e divergências na condução da equipe jurídica.

Em 12 de outubro de 2026, o juiz Waksman, da Alta Corte de Londres, acolheu os argumentos do PGMBM e declarou que o Comitê não dispunha de poderes contratuais para rescindir em bloco os pactos individuais celebrados com as centenas de milhares de requerentes.

A disputa envolve ainda a manutenção de apólices de seguro pós-sinistro (ATE) contra custas processuais e a concorrência entre fundos internacionais de financiamento de litígios, como Gramercy e NorthWall Capital.

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A data da audiência urgente de dois dias para análise do recurso será designada nos próximos dias pelo Tribunal de Apelação.

Os pontos centrais do recurso na Justiça

Legitimidade dos representantes: análise se os procuradores de 47,5 mil requerentes vulneráveis tinham poderes para trocar de advogados

análise se os procuradores de 47,5 mil requerentes vulneráveis tinham poderes para trocar de advogados Rescisão coletiva: definição se o Comitê de Clientes podia encerrar em bloco os contratos individuais firmados com o PGMBM

definição se o Comitê de Clientes podia encerrar em bloco os contratos individuais firmados com o PGMBM Contratação de nova banca: verificação da validade jurídica da escolha do escritório Bailey Glasser International (BGI) pelo colegiado

verificação da validade jurídica da escolha do escritório Bailey Glasser International (BGI) pelo colegiado Financiamento e garantias: manutenção das apólices de seguro pós-sinistro (ATE) e disputa entre fundos como Gramercy e NorthWall Capital



Disputa pela representação dos atingidos