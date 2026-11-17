Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

As fortes chuvas na Grande BH nos últimos dias alagaram o Túnel do Retiro do Chalé, passagem sob a BR-040 na divisa entre Brumadinho e Nova Lima, nesta terça-feira (17/11). O acúmulo de água dificulta o acesso à rodovia para os motoristas que usam a passagem.

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A reportagem do Estado de Minas esteve no local e registrou imagens da passagem completamente alagada. A água cobre a pista e impede a circulação normal de veículos.

O túnel é usado por motoristas que saem da região do Retiro do Chalé e do Topo do Mundo em direção à BR-040. A estrutura é uma das principais ligações entre a rodovia e os condomínios e bairros da região da Serra da Moeda.

Equipe no local



Uma equipe da Prefeitura de Nova Lima estava no local durante a passagem da reportagem. O Estado de Minas procurou a administração municipal para pedir informações sobre as condições da estrutura, a situação do trânsito e as medidas adotadas diante do alagamento.

A reportagem também perguntou se a passagem foi totalmente interditada, qual é a causa do acúmulo de água e se há previsão para a retirada da água e a liberação do tráfego.

O município foi questionado ainda sobre possíveis intervenções na drenagem e medidas para evitar novos alagamentos durante o período chuvoso. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria