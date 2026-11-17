Túnel fica alagado após fortes chuvas na Grande BH
Passagem sob a BR-040 usada por motoristas que saem do Retiro do Chalé e do Topo do Mundo acumula água e dificulta o acesso à rodovia
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As fortes chuvas na Grande BH nos últimos dias alagaram o Túnel do Retiro do Chalé, passagem sob a BR-040 na divisa entre Brumadinho e Nova Lima, nesta terça-feira (17/11). O acúmulo de água dificulta o acesso à rodovia para os motoristas que usam a passagem.
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A reportagem do Estado de Minas esteve no local e registrou imagens da passagem completamente alagada. A água cobre a pista e impede a circulação normal de veículos.
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O túnel é usado por motoristas que saem da região do Retiro do Chalé e do Topo do Mundo em direção à BR-040. A estrutura é uma das principais ligações entre a rodovia e os condomínios e bairros da região da Serra da Moeda.
Equipe no local
Uma equipe da Prefeitura de Nova Lima estava no local durante a passagem da reportagem. O Estado de Minas procurou a administração municipal para pedir informações sobre as condições da estrutura, a situação do trânsito e as medidas adotadas diante do alagamento.
A reportagem também perguntou se a passagem foi totalmente interditada, qual é a causa do acúmulo de água e se há previsão para a retirada da água e a liberação do tráfego.
O município foi questionado ainda sobre possíveis intervenções na drenagem e medidas para evitar novos alagamentos durante o período chuvoso. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria