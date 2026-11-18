As fortes chuvas que, na noite dessa terça-feira (17/11), atingiram Montes Claros, no Norte de Minas, provocaram alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e danos materiais na cidade.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), foram registradas 13 ocorrências relacionadas ao temporal em um intervalo de aproximadamente duas horas. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

Entre os bairros atingidos estão Tancredo Neves, Edgar Pereira, Vila Regina, Vila Antônio Narciso, Reserva Real, Ciro dos Anjos, São Luiz e Todos os Santos.

Bombeiros atenderam 13 ocorrências durante temporal

De acordo com o 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM), as equipes foram acionadas para atender ocorrências de alagamentos, inundações, enxurradas, queda de árvore em via pública e situações de risco de desabamento.

Para o atendimento, foram mobilizados 11 militares e quatro viaturas, que atuaram em conjunto com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec).

As equipes trabalharam no atendimento às ocorrências e no levantamento dos danos nas regiões atingidas pela chuva.

Segundo os bombeiros, foram constatados danos materiais, mas não houve registro de vítimas.

Bombeiros orientam moradores durante período chuvoso

O CBMMG informou que continua acompanhando a situação em Montes Claros e reforçou as orientações de segurança para os moradores.

A corporação recomenda evitar áreas alagadas, não atravessar ruas inundadas e manter distância de enxurradas e locais com risco de deslizamento ou desabamento.

Durante chuvas intensas, a orientação é procurar abrigo em locais seguros e acionar as autoridades em caso de emergência.

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