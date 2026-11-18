Belo Horizonte tem previsão de chuva ao longo desta quarta-feira (18/11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira deve registrar céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

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Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Durante a tarde, o tempo deve continuar instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

À noite, a previsão é semelhante, com muitas nuvens e possibilidade de novas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

A temperatura mínima prevista para esta quarta-feira é de 17°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. A umidade relativa do ar deve ficar em, no mínimo, 50%.

Duas regiões de BH já superaram a média de chuva de novembro

Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até segunda-feira (16/11), duas regiões da capital mineira já ultrapassaram a média climatológica de chuva esperada para todo o mês de novembro.

A Região Oeste lidera o acumulado, com 254,4 mm, o equivalente a 107,8% da média mensal. Na sequência, aparece a Região Nordeste, com 248,6 mm, correspondentes a 105,3% do esperado.

A média climatológica de chuva para novembro em Belo Horizonte é de 236 mm.

Outras regiões também estão próximas de atingir a média do mês, como Pampulha, com 222,8 mm (94,4%), Noroeste, com 222,2 mm (94,2%), e Barreiro, com 220 mm (93,2%).

Confira o acumulado de chuva em BH

Veja quanto choveu em cada região da capital mineira até segunda-feira (16/11), segundo a Defesa Civil:

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Barreiro: 220 mm (93,2%)

220 mm (93,2%) Centro-Sul: 213,2 mm (90,3%)

213,2 mm (90,3%) Hipercentro: 146,2 mm (61,9%)

146,2 mm (61,9%) Leste: 200,8 mm (85,1%)

200,8 mm (85,1%) Nordeste: 248,6 mm (105,3%)

248,6 mm (105,3%) Noroeste: 222,2 mm (94,2%)

222,2 mm (94,2%) Norte: 208,2 mm (88,2%)

208,2 mm (88,2%) Oeste: 254,4 mm (107,8%)

254,4 mm (107,8%) Pampulha: 222,8 mm (94,4%)

222,8 mm (94,4%) Venda Nova: 209,4 mm (88,7%)

Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgados pela Defesa Civil municipal.