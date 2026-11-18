A chuva atinge todas as regiões de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (18/11). Por volta das 6h30, as dez regionais (incluindo o Hipercentro de BH) registravam precipitações de diferentes intensidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Defesa Civil, a Região Noroeste é a mais afetada no momento, com registro de chuva forte. Já Venda Nova, Pampulha e Oeste apresentavam chuva de intensidade moderada.

Nas demais regiões da cidade, o volume era considerado fraco.

Apesar do tempo instável, não havia registro de ocorrências relacionadas à chuva até o momento do levantamento.

Previsão indica mais chuva ao longo do dia

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belo Horizonte deve registrar céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo desta quarta-feira.

A temperatura mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A umidade relativa do ar deve ficar em, no mínimo, 50%.