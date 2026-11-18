Super El Niño pode trazer chuvas de 300 mm para Minas nos próximos 15 dias
Novembro já supera a média histórica em metade das regionais de BH e provoca transbordamentos e interdições em Betim. Fenômeno climático deve atingir pico de calor no verão de 2027
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As fortes chuvas em Belo Horizonte, que deixaram sob risco geológico alto a Pampulha e a Regional Noroeste, e que ao despejarem 73 milímetros (mm) em Betim, na Grande BH, transbordaram as bacias dos rios Betim e Areias, interditando vias nesta quarta-feira (18/11), devem se intensificar ainda mais.
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A previsão é de que, nos próximos 15 dias, várias regiões de Minas Gerais registrem muita chuvas e os acumulados podem chegar até 300 mm de chuvas, segundo análise do meteorologista Heriberto dos Anjos Amaro, do GeoClima.
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"Temos previsões de muita chuva no estado nos próximos 15 dias. Os acumulados podem variar entre 250 e 300 mm até o início de dezembro de 2026. Em algumas cidades mineiras as chances de chuva são maiores, principalmente no Centro-Sul, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Leste, Zona da Mata, Triângulo e Oeste do estado", afirma", afirma.
Para se ter uma ideia, isso pode significar um dos meses de novembro mais chuvosos da história, inclusive em Belo Horizonte e na RMBH.
Segundo a Defesa Civil de BH, até as 7h30 desta quarta-feira, já havia chovido uma média de 231,34 mm nas 10 regionais da capital, quase superando o volume esperado para todo o mês, que é de 236 mm.
Contudo, metade das regionais superou a média, sendo a Oeste a mais atingida, com 268 mm, 13,6% acima da marca histórica para novembro.
Na sequência, aparecem as regionais Pampulha, com 258 mm (+9,3%); Nordeste, com 256,6 mm (+8,7%); Noroeste, com 252,4 mm (+6,9%); e Barreiro, com 243 mm (+3%).
Por que tanta chuva em MG?
A explicação para a chuva frequente em Minas Gerais vem da passagem de frentes frias e de sistemas de baixa pressão, que favorecem a formação de nuvens carregadas na região, com tempestades impulsionadas pelo aquecimento provocado pelo Super El Niño que, ao ultrapassar 3°C de aquecimento, já é considerado o mais intenso desde 1950, segundo o meteorologista do Geoclima.
"De maneira geral, observa-se que nos últimos três a quatro meses, inclusive os dois primeiros meses do período chuvoso, ou seja, outubro e novembro, houve um aumento na frequência de episódios de chuvas em Minas Gerais", afirma.
"O El Niño tem uma relação maior com as temperaturas. As altas temperaturas podem influenciar na maior frequência de tempestades severas (chuva com raios, vendavais e granizo)", analisa o meteorologista Heriberto dos Anjos Amaro.
Apesar de já terem sido registrados alguns eventos de onda de calor neste ano de 2026 em BH e em Minas Gerais, o meteorologista observa que as ocorrências de chuva, que trazem muita nebulosidade ao céu, impactaram deixando as temperaturas menos elevadas.
"As temperaturas e as ondas de calor estão menores do que as que foram observadas em 2023 e 2024 (os dois anos mais quentes da história do Brasil, desde 1961). A chuva já passou da média, mas não está muito quente como em dias de onda de calor, e a explicação é a chuva que está frequente na nossa região", disse.
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De acordo com a leitura do meteorologista, o pico do El Niño está previsto para ocorrer entre dezembro e janeiro de 2027. "O impacto nas temperaturas elevadas e ondas de calor deve ser maior ao longo da estação do verão (janeiro a março)", projeta Amaro.
Acumulado de chuvas em BH em novembro (até 7h30 de 18/11)
- Média esperada para todo o mês na capital: 236 mm
- Média registrada nas 10 regionais: 231,34 mm
- Regional Oeste: 268 mm (13,6% acima da média histórica)
- Regional Pampulha: 258 mm (9,3% acima da média)
- Regional Nordeste: 256,6 mm (8,7% acima da média)
- Regional Noroeste: 252,4 mm (6,9% acima da média)
- Regional Barreiro: 243 mm (3% acima da média)
Proteção durante temporais e risco geológico
- Áreas alagadas: nunca atravesse ruas, avenidas ou córregos inundados, a pé ou de veículo
- Encostas e barrancos: não jogue lixo, entulho ou esgoto em encostas e evite cortes inclinados nos terrenos
- Manutenção residencial: instale calhas nos telhados e conserte vazamentos em caixas-d'água e encanamentos
- Sinais de deslizamento: observe trincas nas paredes, rachaduras no solo, portas emperradas e inclinação de postes ou árvores
- Canais de emergência: acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193 em situações de perigo