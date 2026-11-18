A forte chuva que atinge Belo Horizonte e a Região Metropolitana na manhã desta quarta-feira (18/11) provoca alagamentos, interdições e transtornos no trânsito. Betim está entre os municípios mais afetados, com vias inundadas e equipes do Corpo de Bombeiros mobilizadas para atender a uma ocorrência envolvendo uma caminhonete que teria sido arrastada para um córrego.

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Um dos pontos mais críticos é a Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, na altura do Bairro Jardim das Alterosas, próximo ao viaduto da Via Expressa. O acúmulo de água deixa a via intransitável nos dois sentidos.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) emitiu um alerta de chuva moderada a forte para Betim, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O aviso é válido até as 10h desta quarta-feira.

Também há risco de transbordamento do Rio Betim. A orientação é evitar a circulação pelas avenidas Edmeia Mattos Lazzarotti e Juiz Marco Túlio Isaac nas próximas horas.

A Prefeitura de Betim informou que a Praça do Encontro está temporariamente interditada.

A reportagem flagrou congestionamento intenso na Via Expressa, no sentido da Avenida Juiz Marco Túlio.

Congestionamento na Via Expressa, em Betim, devido à chuva Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Caminhonete teria sido arrastada para córrego em Betim

O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de salvamento na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, nas proximidades da Via Expressa, no Bairro Jardim das Alterosas.

Segundo informações repassadas à corporação, uma caminhonete Toyota Hilux teria sido arrastada pela enxurrada para dentro de um córrego.

O solicitante relatou aos militares que o veículo foi levado pela água com os faróis acesos e os vidros fechados, levantando a suspeita de que pudesse haver pessoas em seu interior.

Entretanto, até o momento, não há confirmação de ocupantes ou vítimas na caminhonete. Equipes dos bombeiros atuam no local para verificar a situação.

Fernão Dias também registra alagamentos

Na Rodovia Fernão Dias, na altura de Betim, a concessionária Motiva informou que há pontos de alagamento no trecho entre a fábrica da Fiat e o Bairro Jardim Piemonte.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região, devido ao acúmulo de água na pista.

O congestionamento já ultrapassa o Shopping Partage Betim, formando mais de 7 km de lentidão no sentido Belo Horizonte.

Chuva também causa transtornos em Contagem

Em Contagem, na BR-040, nas proximidades do Ceasa, um carro ficou ilhado em meio à água acumulada na marginal da rodovia, no sentido Centro de Belo Horizonte.

Vídeos enviados por motoristas ao Estado de Minas mostram o veículo parcialmente submerso. No sentido Sete Lagoas, as imagens também registram a formação de uma enxurrada na pista.

Na Rua Vinte e Cinco, no bairro Oitis, a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon) instalou uma sinalização no trecho onde há um buraco na via, que oferece riscos principalmente aos motociclistas, segundo o órgão.

Árvore cai ao lado do Parque Municipal, em BH

Árvore caída ao lado do Parque Municipal, em BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Já em Belo Horizonte, uma árvore de aproximadamente oito metros de altura caiu na Avenida dos Andradas, em frente ao Parque Municipal, no Centro da capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore obstruiu parte da via e provocou transtornos no trânsito. Equipes da corporação foram mobilizadas para realizar o corte e a retirada da vegetação.

A BHTrans e a Polícia Militar também foram acionadas. Não houve registro de feridos ou de outros danos relacionados à queda da árvore.

No Anel Rodoviário, altura do bairro Nova Cachoeirinha, há um carro capotado no sentido Vitória. A BHTrans informou que a ocorrência foi registrada por volta das 8h30 e agentes estão no local. Todas as regiões de Belo Horizonte registraram chuva na manhã desta quarta-feira.

Defesa Civil emite alerta para São José da Lapa

Em São José da Lapa, na Região Metropolitana, a Defesa Civil estadual também emitiu um alerta de tempestade com rajadas de vento e chuva de intensidade moderada a forte.

O aviso, que apontava risco de alagamentos, tinha validade até as 8h30 desta quarta-feira.

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagadas, não atravesse ruas inundadas e mantenha distância de enxurradas, córregos e locais com risco de deslizamento.

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Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.