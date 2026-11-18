Betim amanhece debaixo d'água após temporal e tem vias interditadas
Avenida Juiz Marco Túlio Isaac está intransitável nos dois sentidos. Bombeiros apuram relato de caminhonete arrastada para córrego e há risco de transbordamento do Rio Betim
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A forte chuva que atinge Belo Horizonte e a Região Metropolitana na manhã desta quarta-feira (18/11) provoca alagamentos, interdições e transtornos no trânsito. Betim está entre os municípios mais afetados, com vias inundadas e equipes do Corpo de Bombeiros mobilizadas para atender a uma ocorrência envolvendo uma caminhonete que teria sido arrastada para um córrego.
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Um dos pontos mais críticos é a Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, na altura do Bairro Jardim das Alterosas, próximo ao viaduto da Via Expressa. O acúmulo de água deixa a via intransitável nos dois sentidos.
A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) emitiu um alerta de chuva moderada a forte para Betim, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O aviso é válido até as 10h desta quarta-feira.
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Também há risco de transbordamento do Rio Betim. A orientação é evitar a circulação pelas avenidas Edmeia Mattos Lazzarotti e Juiz Marco Túlio Isaac nas próximas horas.
A Prefeitura de Betim informou que a Praça do Encontro está temporariamente interditada.
A reportagem flagrou congestionamento intenso na Via Expressa, no sentido da Avenida Juiz Marco Túlio.
Caminhonete teria sido arrastada para córrego em Betim
O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de salvamento na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, nas proximidades da Via Expressa, no Bairro Jardim das Alterosas.
Segundo informações repassadas à corporação, uma caminhonete Toyota Hilux teria sido arrastada pela enxurrada para dentro de um córrego.
O solicitante relatou aos militares que o veículo foi levado pela água com os faróis acesos e os vidros fechados, levantando a suspeita de que pudesse haver pessoas em seu interior.
Entretanto, até o momento, não há confirmação de ocupantes ou vítimas na caminhonete. Equipes dos bombeiros atuam no local para verificar a situação.
Fernão Dias também registra alagamentos
Na Rodovia Fernão Dias, na altura de Betim, a concessionária Motiva informou que há pontos de alagamento no trecho entre a fábrica da Fiat e o Bairro Jardim Piemonte.
A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região, devido ao acúmulo de água na pista.
O congestionamento já ultrapassa o Shopping Partage Betim, formando mais de 7 km de lentidão no sentido Belo Horizonte.
Chuva também causa transtornos em Contagem
Em Contagem, na BR-040, nas proximidades do Ceasa, um carro ficou ilhado em meio à água acumulada na marginal da rodovia, no sentido Centro de Belo Horizonte.
Vídeos enviados por motoristas ao Estado de Minas mostram o veículo parcialmente submerso. No sentido Sete Lagoas, as imagens também registram a formação de uma enxurrada na pista.
Na Rua Vinte e Cinco, no bairro Oitis, a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon) instalou uma sinalização no trecho onde há um buraco na via, que oferece riscos principalmente aos motociclistas, segundo o órgão.
Árvore cai ao lado do Parque Municipal, em BH
Já em Belo Horizonte, uma árvore de aproximadamente oito metros de altura caiu na Avenida dos Andradas, em frente ao Parque Municipal, no Centro da capital.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore obstruiu parte da via e provocou transtornos no trânsito. Equipes da corporação foram mobilizadas para realizar o corte e a retirada da vegetação.
A BHTrans e a Polícia Militar também foram acionadas. Não houve registro de feridos ou de outros danos relacionados à queda da árvore.
No Anel Rodoviário, altura do bairro Nova Cachoeirinha, há um carro capotado no sentido Vitória. A BHTrans informou que a ocorrência foi registrada por volta das 8h30 e agentes estão no local. Todas as regiões de Belo Horizonte registraram chuva na manhã desta quarta-feira.
Defesa Civil emite alerta para São José da Lapa
Em São José da Lapa, na Região Metropolitana, a Defesa Civil estadual também emitiu um alerta de tempestade com rajadas de vento e chuva de intensidade moderada a forte.
O aviso, que apontava risco de alagamentos, tinha validade até as 8h30 desta quarta-feira.
A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagadas, não atravesse ruas inundadas e mantenha distância de enxurradas, córregos e locais com risco de deslizamento.
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Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.