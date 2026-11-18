A Defesa Civil de Montes Claros, no Norte de Minas, divulgou um balanço dos danos provocados pelas chuvas intensas que caíram na cidade na tarde e noite dessa terça-feira (17/11). Os temporais provocaram alagamentos de ruas e avenidas, quedas de árvores e outros estragos, paralisação do trânsito e interrupção do fornecimento de energia elétrica e desligamento de semáforos.



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Diversos bairros foram afetados. De acordo com a Defesa Civil, ao longo dia foram registrados 80 milímetros no município, sendo que num intervalo de seis horas caíram 43 milímetros de chuva.



O Corpo de Bombeiros (CBMMG) registrou 13 ocorrências relacionadas à chuva em um intervalo de aproximadamente duas horas. Apesar dos danos e transtornos, não houve feridos.

Um dos casos mais graves ocorreu em uma construção de dois pavimentos na Vila Antônio Narciso, onde cinco pessoas ficaram desalojadas. O muro de arrimo da edificação não resistiu e caiu.



Na manhã desta quarta-feira, uma equipe comandada pelo coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Montes Claros, coronel Darlan Moreira Soares, foi até o local e verificou que a estrutura da construção foi comprometida.



Por isso, o órgão realizou a desocupação das duas residências da edificação. Os seus cinco moradores foram encaminhados para as casas de parentes.



De acordo com relatório divulgado pelo secretário municipal de Defesa Civil, Anderson Vasconcelos Chaves, entre bairros afetados pelos temporais estão: Vila Antônio Narciso, Vila Brasília, Tancredo Neves, Independência, Prolongamento Todos os Santos, Santa Eugênia, Vila Regina, Edgar Pereira, Cidade Industrial, São Lourenço, São José, Vila Atlântida, Ibituruna, Raul Lourenço, Todos os Santos, Vila Mauricéia, Bela Vista, Santos Reis e Vila Áurea.



O levantamento aponta que “houve a entrada de grande volume de água de enxurrada no pátio de um condomínio no Bairro Vila Atlântida, que levou à derrubada do muro dos fundos desse, provocando o completo alagamento de residência localizada em cota inferior”. Há registros de alagamento na Vila Antônio Narciso, Prolongamento Todos os Santos e Vila Brasília.



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Também foram registradas inundações em diversas avenidas por causa da falta de escoamento, com os carros ficando retidos. Entre os locais atingidos estão as avenidas Joao XXIII (entre os bairros Vila Brasília e Edgar Pereira), Dulce Sarmento (Bairro São José) e Deputado Plínio Ribeiro (altura do Bairro Esplanada).